Naming his next movie #ZERO is a smart move by SRK. He'll get free publicity throughout the year by petrol pump attendants who'll say 'Sir zero dekhna' — P.R. (@pr_akash_raj) January 1, 2018



After the #Padmavat verdict, SRK named his movie #ZERO so that the censor board cannot add, subtract, multiply, divide. Anything

— salahuddin khan (@salahuddin_786) January 2, 2018



#HumJiskePeecheLagJaateHainLifeBanaaDeteHain .. I think “Bauaa” is an alien who changes life of people who he meets.. My guess can be right or wrong... but one thing is sure.. #Zero is going to be one hell of a ENTERTAINER .. Christmas 2018 seems so far.. 🔥🔥🔥🔥

— Sumit kadel (@SumitkadeI) January 1, 2018



#Zero was first offered to Salman bhai but he rejected it after knowing that it's not based on his fan's IQ level.

— Rofl Gandhi (@RoflGandhi_) January 1, 2018

शाहरुख खान ने नये साल की शुरुआत पर ही अपने फैंस को उस मूवी नाम बता दिया है, जिसे सोचने में उन्हें लंबा वक्त लगा. इस साल के आखिर में ये फिल्म रिलीज होगी. काफी मशक्कत के बाद शाहरुख ने इसके लिए जो टाइटल चुना है, वो काफी दिलचस्प है. बॉलीवुड के नंबर-1 हीरो माने जाने वाले किंग खान इस फिल्म में जीरो टाइटल से आ रहे हैं, तो उनके फैंस को काफी हैरानी है. इसे लेकर ट्विटर पर भी लोग अपनी भावनाएं लगातार जाहिर कर रहे हैं.एक यूजर का कहना है कि पूरे साल पेट्रोल पंप वाले शाहरुख की फिल्म की मुफ्त में पब्लिसिटी करेंगे. वो तो पूछेंगे ही सर जीरो देखना.एक यूजर का कहना है कि शाहरुख ने इसलिए अपनी फिल्म का नाम जीरो रखा है ताकि सेंसर बोर्ड उसमें से ना कुछ घटा पाए, ना जोड़ पाए.यूजर इस बात का मजाक बनाने में भी पीछे नहीं रहे कि ये फिल्म पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था.अब सुनने में ये भी आ रहा है इस फिल्म में सलमान खान भी कैमियो करते दिखेंगे. उन्हें एक अरसे बाद स्क्रीन पर साथ देखने का मौका तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा. कुल मिलाकर देखा जाए, तो शाहरुख ने फिल्म को हिट बनाने का सारा मसाला तैयार कर लिया है. अब साल भर वो जी-जान लगाकर फिल्म का प्रमोश करते रहेंगे और साल खत्म होते-होते एक ब्लॉकबस्टर हिट लेकर घर जाएंगे.ये भी पढ़ें