दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड में हुए 15 साल, शाहरुख खान ने रोमांटिक अंदाज में दी बधाई

नई दिल्ली- दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने फिल्म ‘ओम शांति ओम’ (Om Shanti Om) से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. इस फिल्म को रिलीज हुए 15 साल हो चुके हैं. इसी के साथ, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा को भी इस इंडस्ट्री में कदम रखे 15 साल हो गए हैं. शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के साथ काम करने का ख्वाब तो बॉलीवुड की हर एक्ट्रेस देखती है. वहीं दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म ही शाहरुख खान के साथ थी. मॉडलिंग से एक्टिंग का रुख करने वाली दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म ने बॉक्स-ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था.

‘ओम शांति ओम’ में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की केमिस्ट्री को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला था. उसके बाद, इन दोनों को कई फिल्मों में एक-साथ देखा गया था. दीपिका पादुकोण के इंडस्ट्री में 15 साल पूरे होने पर शाहरुख खान ने उन्हें बेहद ही खास अंदाज में बधाई दी है. शाहरुख खान ने ट्विटर के माध्यम से दीपिका के लिए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है.

शाहरुख खान ने ट्विटर पर दीपिका के साथ की अपनी कई फोटोज शेयर की हैं. उन फोटोज के साथ किंग खान लिखते हैं, “निरंतर अच्छे प्रदर्शन के 15 साल….तुम्हें देखना …तुम्हें देखना….तुम्हें देखना.. आज भी तुम्हें ही देख रहा हूं.”

To 15 fabulous years of excellence… perseverance…amazing performances with you and the warm hugs!! Here’s looking at you…Looking at you… and looking at you…and still looking at you… @deepikapadukone pic.twitter.com/WHGGr7xqgO

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 11, 2022