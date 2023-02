44 साल की शमिता शेट्टी अभी तक हैं सिंगल, कई बार उड़ी अफेयर की खबरें, क्या इस एक्टर की वजह से नहीं की शादी ?

मुंबई: शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की बहन शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) ने साल 2001 में फिल्म ‘मोहब्बतें’ (Mohabbatein) से डेब्यू किया और इस फिल्म की सफलता ने रातों-रात उन्हें स्टार बना दिया था. फिल्म के लिए शमिता को आईफा बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड (IIFA Award for Star Debut of the Year) भी मिला था. लेकिन इसके बाद करियर ग्राफ ऊपर उठने की बजाय नीचे गिरता गया. शमिता अपनी फिल्मों की वजह से नहीं अब अब अपने रिलेशनशिप की वजह से अधिक चर्चा में रहती हैं. 44 साल की शमिता अभी भी सिंगल हैं और इसकी वजह इंडस्ट्री के एक बड़े और शादीशुदा एक्टर को वजह माना जाता है. चलिए बताते हैं शमिता की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से.

2 फरवरी 1979 में मेंगलुरू में पैदा हुईं शमिता शेट्टी आज अपना 44वां बर्थडे मना रही हैं. सुनंदा शेट्टी और सुरेंद्र शेट्टी की बेटी और शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता ने मुंबई के सीडेनहम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. कहते हैं कि शमिता शेट्टी को एक्टिंग में करियर बनाने के लिए बॉलीवुड के जाने माने मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने सलाह दी थी. शमिता ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चला.

शमिता शेट्टी ‘बिग बॉस’ 15 में नजर आई थीं. (फोटो साभार: Instagram@shamitashetty_official)

राकेश बापट फिर आमिर अली से डेटिंग की अफवाह

लंबे समय बाद ‘बिग बॉस ओटीटी’ में नजर आईं और फिर बिग बॉस के सीजन 15 का हिस्सा बनीं. इस शो के दौरान उनकी नजदीकियां राकेश बापट के साथ दिखी और ऐसा माना जाने लगा कि शो खत्म होने के बाद इनकी शादी हो जाएगी लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ बल्कि इन दिनों उनका नाम टीवी के मशहूर एक्टर आमिर अली के साथ जोड़ा जा रहा. हालांकि शमिता ने इस मामले पर सफाई दे दी है और कहा है कि वह सिंगल ही खुश हैं. हालांकि बरसों पहले उड़ी ऐसी ही खबर पर चुप्पी साधे रहीं.

हाल ही में शमिता शेट्टी और आमिर अली को एकसाथ एक पार्टी में देखा गया था (PHOTO CREDIT- @firstindiatelly Twitter Printshot )

मनोज वाजपेयी से जुड़ा था नाम

दरअसल, शमिता शेट्टी और ‘फैमिली मैन’ फेम एक्टर मनोज वाजपेयी ने एक साथ ‘फरेब’ और ‘बेवफा’ फिल्म में काम किया था. कहते हैं इसी दौरान इनके बीच नजदीकी बढ़ी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे. जब ये खबर सामने आई तो खूब सुर्खियां बनी, वजह थी मनोज शादीशुदा थे.

मनोज से नहीं चल पाया रिश्ता

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शमिता मनोज से शादी करना चाहती थीं लेकिन मनोज ने अपनी फैमिली छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया इनका ब्रेकअप हो गया. कहते हैं कि मनोज की वजह से ही शमिता ने अभी तक शादी नहीं की. हालांकि इस मामले पर दोनों एक्टर्स ने कभी मुंह नहीं खोला.

Tags: Aamir Ali, Bollywood Birthday, Manoj Bajpayee, Raqesh Bapat, Shamita Shetty, Shilpa shetty