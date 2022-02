Shamshera Teaser Out: रणबीर-संजय दत्त-वाणी कपूर ने सुनाई शमशेरा की कहानी, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की मोस्टअवेटेड फिल्म ‘शमशेरा (Shamshera)’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शुक्रवार (11 फरवरी) को मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक पेश करते हुए फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठा (Shamshera Release Date Out) दिया है. फिल्म ‘शमशेरा’ का टीजर (Shamshera Teaser Out) आज रिलीज कर दिया है, जिसमें रणबीर कपूर, संजय दत्त (Sanjay Dutt) और वाणी कपूर(Vaani Kapoor) शमशेरा का इंट्रोड्यूज कराते दिखाई दे रहे हैं.

यूट्यूब (YouTube) और सोशल मीडिया (Social Media) पर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), संजय दत्त (Sanjay Dutt ) , वाणी कपूर (Vaani Kapoor) के साथ इस ‘शमशेरा’ का टीजर (Shamshera Teaser Out) को शेयर किया है. फिल्म के टीजर में सबसे पहले संजय दत्त दिखाए जाते हैं जो कि शमशेरा के बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं. फिर वाणी कपूर टीजर में नजर आती हैं और शमशेरा के बारे में बताती हैं. इसके बाद का रणबीर कपूर शमशेरा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं.

संजय दत्त ‘शमशेरा’ के बारे में कहते हैं, ‘ये कहानी है उसकी, जो कहता था कि गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती- न गैरों की न ही अपनों की’. इसके बाद वाणी कहती हैं- ‘ये कहानी है उसकी जिसे बाप की विरासत में आजादी का सपना मिला’. इसके बाद रणबीर कपूर कहते हैं- ‘मगर आजादी तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीनी जाती है. कर्म से डकैत, धर्म से आजाद’.

A legend will rise on 22nd July. Celebrate #Shamshera with #YRF50 only at a big screen near you. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/vPN3F58uSX

