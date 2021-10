शत्रुघ्न सिन्हा को अपने बच्चों सोनाक्षी सिन्हा और लव-कुश पर है फक्र, खुद को बताया भाग्यशाली

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर होने के साथ-साथ एक प्रसिद्ध राजनेता भी हैं. शत्रुघ्न की बेटी सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) भी फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं. इनके अलावा दो बेटे लव सिन्हा (Luv Sinha) और कुश सिन्हा (Kush Sinha) हैं. वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ पूनम सिन्हा भले ही फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखती हैं लेकिन अक्सर चर्चा में रहती हैं. बला की खूबसूरत पूनम कई बार टीवी शोज पर गेस्ट के तौर पर अपने पति के साथ शिरकत करती देखी जाती हैं. फैमिली और बच्चों के मामले में शत्रुघ्न खुद को भाग्यशाली मानते हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा ने एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए कहा कि वह बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके तीनों बच्चें लव-कुश और सोनाक्षी ड्रग्स का सेवन नहीं करते हैं. इसके अलावा शाहरुख खान बेटे आर्यन खान पर भी अपने विचार शेयर करते हुए कहा कि ‘सेलिब्रिटी के लिए अपने बच्चों को सही डायरेक्शन के लिए गाइड करना काफी चैलेंजिंग होता है’. फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों की लाइफ इतनी बिजी रहती है कि फैमिली और बच्चों के लिए समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है.

शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि ‘चुनौती हो या ना हो,ऐसा जरूर होना चाहिए. मेरा शुरू से मानना है,मैं तो प्रीच और प्रैक्टिस करता हूं. एंटी टोबैको कैंपेन करता हूं.मैं हमेशा कहता हूं ,’से नो टू ड्रग्स एंड टोबैको’ (Say no to drugs and tobacco). इस पर बैन लगाओ. आज मैं इस मामले में खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे तीनों बच्चे सोनाक्षी और लव-कुश के बारे में बहुत फख्र से कह सकता हूं कि मैंने इनकी परवरिश इतनी अच्छी की है कि इनको किसी किस्म की ऐसी कोई हैबिट या ऐसे मामले में ना उनको कभी सुना है…ना देखा है..ना पाया है..ना वो करते हैं ऐसी कोई हरकत’.

शत्रुघ्न सिन्हा आगे कहते हैं कि ‘यह यह माता-पिता की जिम्मेदारी है वह अपने बच्चों पर ध्यान दें और देखे कि कहीं उनका बच्चा अकेला तो नहीं है, या गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा है. माता-पिता को बच्चों के साथ बैठकर एक वक्त का खाना तो साथ में खाना ही चाहिए.’