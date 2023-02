Shehzada Review: दर्शकों को भाया क्लर्क के घर में पला-बढ़ा, सेकेंड हैंड चीजों में गुजारा करने वाला 'शहजादा', कार्तिक आर्यन हो रही वाहवाही

मुंबईः एक परफेक्ट बॉलीवुड फिल्म वही मानी जाती है, जिसमें हीरो विलेन की जमकर धुलाई करता है, हीरोइन के साथ रोमांस करता है, स्ट्रगल करता है, बड़े सपने देखता है, धमाकेदार गानों पर नाचता है और दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ रुलाता भी है. कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की नई फिल्म ‘शहजादा’ (Shehzada) इन सब इमोशन्स का मिश्रण है. यह फिल्म फुल टू मसाला फिल्म है, जिसे देखकर दर्शकों को एक बात की तो खुशी है, कि उनका पैसा वसूल हो गया. कार्तिक आर्यन की मसाला फिल्म ‘शहजादा’ (Shehzada Twitter Review) बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर ये क्या कमाल करती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि दर्शकों को यह फिल्म कैसी लगी.

सोशल मीडिया पर ‘शहजादा’ की जमकर चर्चा हो रही है. कई यूजर्स ने ट्विटर पर शहजादा पर प्रतिक्रिया दी है. कार्तिक आर्यन की ‘शहजादा’ देखने के बाद यूजर्स ने उन्हें फुल पैकेज बता दिया है. एक यूजर ने फिल्म देखने के बाद लिखा- ‘कार्तिक आर्यन यंग जनरेशन के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो फुल पैकेज हैं. वह बेहतरीन डांसर, शानदार अभिनेता हैं जो मजेदार भूमिकाएं और एक्शन भूमिकाएं दोनों निभा सकते हैं. उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया.’ एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘कार्तिक आर्यन की शहजादा रिलीज हो गई है और ये बहुत ही मजेदार और रोमांटिक फिल्म है. मुबारक कार्तिक आर्यन.’

कार्तिक आर्यन ‘शहजादा’ के लिए लगातार तारीफें बटोर रहे हैं. जिससे पता चलता है कि दर्शकों को एक बार फिर कार्तिक भा गए हैं. वह अपनी जबरदस्त अदाकारी के जरिए एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो गए हैं. बता दें, शहजादा में कार्तिक आर्यन के साथ ही कृति सेनन, मनीषा कोइराला, सनी हिंदुजा, परेश रावल और रॉनित रॉय भी अहम भूमिकाओं में हैं. जिनकी एक्टिंग की जमकर तारीफें हो रही हैं.

#KartikAaryan and #KritiSanon‘s Movie #Shehzada is release Today. This is a very Funny and The Romantics Film. “Best Wishes”

Mubarak @TheAaryanKartik @kritisanon pic.twitter.com/xoc6rwJb88

— Tara Sharma Follow Back ❤️ (@sharma97tara) February 17, 2023