38 साल बाद शेखर कपूर के साथ काम कर रही हैं शबाना आजमी, आखिरी बार 'मासूम' में साथ किया था काम

शबाना आजमी (Shabana Azmi) और शेखर कपूर (Shekhar Kapoor) किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. एक ओर जहां शबाना आजमी अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं वहीं शेखर कपूर भी अपने लाजवाब डायरेक्शन के लिए प्रसिद्ध हैं. 1983 में शेखर कपूर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मासूम में शबाना आजमी ने मुख्य किरदार निभाया था. इस फिल्म के बाद शबाना आजमी और शेखर कपूर ने फिर किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया. मगर अब खबर आ रही है कि शबाना आजमी और शेखर कपूर फिर एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं.शबाना आजमी इन दिनों शेखर कपूर की एक रोमांटिक कॉमेडी, 'What's Love Got To Do With It' की शूटिंग लंदन में कर रही हैं. इस प्रोजेक्ट में वो लीड रोल में नजर आ रहे शहजाद लतीफ (Shezad Latif) की मां का किरदार निभा रही हैं. इसमें पॉपुलर ब्रिटिश एक्ट्रेस लिली जेम्स (Lilly James) फीमेल लीड के रोल में नजर आएंगी और उनकी मां का किरदार निभा रही हैं एमा थॉम्सन (Emma Thompson).बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक शबाना और एमा के बीच सेट पर काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. शबाना और एमा भारत को लेकर और अन्य कई मुद्दों पर शूटिंग के बाद भी चर्चा करती रहती हैं. शबाना आजमी को छोड़कर शेखर कपूर ने इस प्रोजेक्ट के किसी भी कास्ट के साथ पहले काम नहीं किया है.पिछले साल 2020 में शबाना आजमी की फिल्म काली खुही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. ये एक हॉरर फिल्म थी. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था.