शर्लिन चोपड़ा का शिल्पा शेट्टी पर तंज- 'पति-देव की करतूतों पर दीदी को रत्ती भर अफसोस नहीं'

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को लगभग 2 माह बाद पोर्नोग्राफी केस (Pornography Case) में जमानत मिल गई है. कुंद्रा को जमानत मिलने के बाद से एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) शिल्पा शेट्टी पर लगातार तंज कस रही हैं. इस केस में शर्लिन पहले भी कई बार शिल्पा की तीखी आलोचना कर चुकी हैं. चोपड़ा ने मंगलवार को फिर से एक ट्वीट में लिखा है कि, ‘शिल्पा को अपने पति राज कुंद्रा की हरकतों पर रत्ती भर भी अफसोस नहीं है’. यही नहीं उन्होंने उन्होंने शिल्पा की फिलॉस्फी का भी मजाक उड़ाया है.

एक ट्विटर यूजर के ट्वीट को कोट कर शर्लिन चोपड़ा ने लिखा है कि, ‘दीदी को रत्ती भर अफसोस नहीं है अपने पति-देव की करतूतों पर! आप कहती हैं कि आप की जिंदगी की फिलोसॉफी है – “As a celebrity, you should never complain & never explain!” गज़ब फिलॉस्फी!!! साष्टांग दंडवत प्रणाम तो बनता है!’

शर्लिन चोपड़ा का ट्वीट.

शर्लिन ने दूसरे ट्वीट में एक न्यूज वेबसाइट की खबर का लिंक शेयर कर अपनी बात लिखी है. खबर में लिखा है कि कुंद्रा के प्रोड्यूस किए गए वीडियो में शर्लिन के काम की शिल्पा शेट्टी ने तारीफ की थी. इस खबर को कोट कर शर्लिन ने लिखा है कि, ‘हां, एक से अधिक बार ऐसा हुआ’. कुंद्रा ने मुझे बताया कि ‘शर्लिन आपके जो वीडियो और फोटो मैंने प्रोड्यूस किए थे, वे सब शिल्पा को बहुत अपीलिंग लगे. इससे मैं बहुत उत्साहित और प्रेरित हुई और मैं पहले से बहुत अच्छा करने के लिए प्रेरित हुईं.’

शर्लिन का दूसरा ट्वीट.

शर्लिन चोपड़ा के शिल्पा पर लगातार हमलों की गहना वशिष्ठ ने निंदा की है. यही नहीं, गहना ने यहां तक कह दिया कि, शर्लिन केवल खबरों में बने रहने के लिए ऐसा कर रही हैं. पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तारी के बाद से शर्लिन ने राज कुंद्रा पर कई आरोप लगाए हैं. गहना ने शर्लिन पर तंज कसते हुए कहा है कि, ‘उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए वे राज कुंद्रा के बाद शिल्पा को लगातार निशाना बना रही हैं.’