Video: राज कुंद्रा के घर हुआ गणपति विसर्जन, रिहा होने के 1 साल बाद 'ट्रायल' और 'ट्रुथ' पर किया क्रिप्टिक ट्वीट

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने शनिवार को गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया. इसका एक वीडियो उनके पति राज कुंद्रा ने शेयर किया. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक क्रिप्टिक ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने हैशटैग के साथ मीडिया, ट्रूथ, और ट्रायल जैसे शब्द लिखे. बता दें राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के मामले में पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार हुए थे. जांच पड़ताल और छानबीन के बाद उन्हें पिछले साल 20 सितंबर को जमानत मिल गई थी. राज का यह ट्वीट लगभग एक साल में आया है.

राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने ट्विटर पर गणपति विसर्जन का एक शेयर किया जो उनके घर पर हुआ था. वीडियो में गणपति का विसर्जन करते हुए शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और उनकी मां भी दिख रही हैं. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “‘आप जो देखते हैं वह न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कहां से देखते हैं.”

‘जज साहब, मुझे अश्‍लील फ‍िल्‍में बनाने-वितरण के केस से बरी करें…’ राज कुंद्रा की कोर्ट से गुहार

राज कुंद्रा ने अपने ट्वीट में हैशटैग के साथ पर्सपेक्टिव (नजरिया), मीडिया, ट्रायल, पीस, पैशेंस, बप्पा मौरया, ट्रूथ लिखा. 45 सेकेंड के इस वीडियो को ऊंचाई से शूट किया गया है. राज को पोर्नोग्राफी मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था और उन्हें पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था. वह दो महीने तक जेल में रहे लेकिन बाद में मुंबई सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

“What you see depends not only on

what you look AT, but also, on

where you look FROM” #perspective #media #trials #peace #patience #bappamorya #truth pic.twitter.com/O3gOjZ4pra

— Raj Kundra (@TheRajKundra) September 3, 2022