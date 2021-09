अक्षय कुमार की फिल्म 'Oh My God 2' की शूटिंग हुई शुरू, पंकज त्रिपाठी की कॉमेडी से हुई शुरुआत

मुंबईः सुपरहिट फिल्म ‘ओ माय गॉड’ (Oh My God) की सीक्वेल ‘ओ माय गॉड 2’ (Oh My God 2) पिछले कुछ महीने से चर्चा में बनी हुई है. फिल्म के पहले पार्ट ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. तब अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और परेश रावल (Paresh Rawal) की जुगलबंदी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था. अक्षय कुमार पहले जैसा जादू बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वे इसके सीक्वेल में भी भगवान कृष्ण का रोल निभाएंगे.

फिल्म में पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) उनके साथ अहम रोल निभाते नजर आएंगे. इनके अलावा, यामी गौतम (Yami Gautam) भी लीड रोल में हैं. आज (1 सितंबर) से इस सीक्वेल की मुंबई में शूटिंग शुरू हो गई है.

बॉलीवुड हंगामा ने एक सूत्र के हवाले से बताया, ‘निर्देशक अमित राय ने आज मुंबई में पंकज त्रिपाठी के साथ सोशल कॉमेडी की शूटिंग शुरू की है. एक्टर अगले कुछ दिनों में अपने सीन्स की शूटिंग करेंगे और फिर यामी गौतम फिल्म से जुड़ेंगी, जो लीड रोल निभा रही हैं. अक्षय कुमार अक्टूबर में अपना काम शुरू करेंगे. अक्षय ‘ओ माय गॉड 2′ में अपने शूट के लिए 15 से 20 दिनों का समय देंगे.’

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्षय कुमार, अश्विन वर्दे के साथ फिल्म ‘ओ माय गॉड 2’ को प्रोड्यूस कर रहे हैं. दोनों ही इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं. वे पिछले काफी वक्त से फिल्म पर काम कर रहे थे. उन्होंने सही स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद फिल्म पर काम करना शुरू किया है. कहा जा रहा है कि दोनों ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर तब तक मोहर नहीं लगाई थी, जब तक उन्हें वह पिछली फिल्म की स्क्रिप्ट से बेहतर नहीं लगी.

बता दें कि अक्षय कुमार ‘राम सेतु’, ‘रक्षा बंधन’ जैसी फिल्मों का भी हिस्सा हैं, जिसकी शूटिंग वे अगले कुछ महीनों में शुरू करेंगे. जाहिर है कि वे बॉलीवुड के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक हैं.