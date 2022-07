PCOS से परेशान श्रुति हासन का स्वास्थ्य नहीं है ठीक? अभिनेत्री ने वीडियो शेयर कर दी जरूरी जानकारी

मुंबईः एक्ट्रेस श्रुति हासन (Shruti Haasan) सिर्फ अपनी फिल्मों, गायिकी को लेकर ही नहीं दुनिया के सामने खुलकर अपनी बात रखने के लिए भी जानी जाती हैं. करीब एक हफ्ते पहले ही श्रुति हासन ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) और एंडोमेट्रियोसिस के साथ अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर बात की. श्रुति हासन ने इस संबंध में एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर किया और पीसीओएस और एंड्रोमेट्रियोसिस से छुटकारा पाने के लिए अपनाए गए फिटनेस रूटीन, संतुलित आहार और एक स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बात की.

इस पोस्ट के जरिए श्रुति ने पीसीओएस जैसी कठिन परिस्थितियों से निपटने वाली महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया. लेकिन, श्रुति हासन के इस जागरूकता पोस्ट ने उसके ऑनलाइन फैंस को चिंतित कर दिया है. कई यूजर अभिनेत्री के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करने लगे. अपने करीबियों से भी श्रुति को लगातार कॉल आ रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं.

ऐसे में श्रुति को स्पष्ट करना पड़ा कि वह ठीक हैं. उन्होंने अपने स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया और बताया कि वह पूरी तरह से ठीक हैं. हासन ने कहा कि वह पूरी तरह से ठीक हैं और उन्होंने कहा कि पीसीओएस और एंडोमेट्रियोसिस पर उनकी पिछली पोस्ट सिर्फ महिलाओं को एक सकारात्मक संदेश भेजने के लिए थी.

Stay healthy… god bless u. Nothing else we wanted to knw. U r a talented actress. Get bk frm everything @shrutihaasan . Just we can give moral support to u#ShrutiHaasan pic.twitter.com/8CBntXpRUw

