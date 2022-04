श्वेता बच्चन ने शेयर की मां जया बच्चन के बर्थडे पर NCC के दिनों की रेयर तस्वीर, देखते रह जाएंगे आप

नई दिल्ली: जया बच्चन (Jaya Bachchan) के 74वें जन्मदिन पर उनकी बेटी श्वेता बच्चन (Shweta Bachchan) ने उनकी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और उन्हें बर्थडे विश किया. श्वेता बच्चन के इस बर्थडे पोस्ट पर नेहा धुपिया, महीप कपूर समेत कई स्टार्स ने भी कमेंट सेक्शन में जया बच्चन को जन्मदिन की बधाई दी है. तस्वीर शेयर करते हुए श्वेता बच्चन ने लिखा है, ‘मां तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो जैसे एनसीसी बेस्ट कैडेट चुनी गई हो या तुम्हारे सामने खाने के लिए क्रैब्स की बड़ी प्लेट हो.’

वहीं, नेहा धूपिया (Neha Dhupia) ने भी श्वेता बच्चन के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे जया आंटी.’ महीप कपूर (Maheep Kapoor) ने लिखा है, ‘हैप्पी बर्थडे जया आंटी.’ श्वेता बच्चन के ब्रदर इन लॉ एक्टर कुणाल कपूर ने हार्ट इमोजी के साथ कमेंट किया है. लोगों को जया बच्चन की यह दोनों ही तस्वीरें काफी पसंद आ रही हैं. पहली और पुरानी तस्वीर में जया बच्चन दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उनकी यह तस्वीर हर किसी को पसंद आ रही है.

श्वेता बच्चन ने जया बच्चन की यह तस्वीर शेयर की. (फोटो साभार: shwetabachchan/instagram)

इसके पहले अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने भी जया बच्चन की एक रेयर तस्वीर शेयर कर जया बच्चन को जन्मदिन की बधाई दी थी. अभिषेक बच्चन ने लिखा था, ‘हैप्पी बर्थडे मां, लव यू.’ साथ ही उन्होंने रेड हार्ट इमोजी बनाई थी. वहीं, नव्या नवेली (Navya Naveli) ने भी जया बच्चन की एक तस्वीर शेयर कैप्शन में लिखा था, ‘हैप्पी बर्थडे नानी.’ वहीं, कैटरीना कैफ ने भी जया बच्चन की तस्वीर के साथ उन्हें विश करते हुए लिखा है, ‘सबसे प्यारी जया बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं. (Happiest Birthday to the most loveliest Jaya Bachchan).

अभिषेक बच्चन ने भी जया बच्चन की तस्वीर शेयर की. (bachchan/instagram)

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी जया बच्चन के जन्मदिन का जिक्र अपने ब्लॉग में किया. उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उन्होंने वीडियो कॉल पर जया बच्चन को बर्थडे विश किया. उन्होंने साथा ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तारीफ की रियल टाइम में देखने और सुनने का मौका मिलता है.

जया बच्चन की बात करें तो वो 2016 में आखिरी बार करीना कपूर और अर्जुन कपूर स्टारर ‘की एंड का’ में नजर आई थीं. अब जया बच्चन करण जौहर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगी. फिल्में में जया बच्चन के अलावा आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, शबाना आजमी और धर्मेंद्र भी हैं.

