भाई अभिषेक से पैसे उधार लेकर काम चलाती थीं अमिताभ-जया बच्चन की लाडली श्वेता, बोलीं, 'तीन हजार रुपये मिलती थी सैलरी'

नई दिल्ली- अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की लाडली श्वेता बच्चन (Shweta Bachchan) भले ही फिल्मों से दूर हों लेकिन वह अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही में श्वेता बच्चन ने अपनी बेटी नव्या नवेली नंदा के लोकप्रिय पॉडकास्ट ‘व्हाट द हेल नव्या’ (What The Hell Navya) में हिस्सा लिया था. ‘व्हाट द हेल नव्या’ के लेटेस्ट एपिसोड में भाग लेने वाली श्वेता बच्चन अकेली नहीं थीं बल्कि उनके साथ नव्या की नानी और उनकी मां जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने भी पॉडकास्ट में शिरकत की. इस पॉडकास्ट के दौरान श्वेता बच्चन ने अपनी निजी जिंदगी के कई अनदेखे पहलू से पर्दा उठाया. साथ ही उन्होंने नव्या नवेली नंदा से भी जुड़े कई खुलासे किए.

पॉडकास्ट के हालिया एपिसोड में श्वेता बच्चन ने अपनी शादी के शुरुआती दिनों, उनके जीवन के वित्तीय संघर्षों के बारे में खुलकर बात की. साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है इस पर भी अपनी राय रखी. इन सभी विषयों पर बात करते हुए श्वेता बच्चन ने एक बड़ा खुलासा भी किया. बिग बी की लाडली ने बताया कि वह अपनी शादी के बाद दिल्ली के एक किंडरगार्टन स्कूल में बतौर टीचर काम कर चुकी हैं. उस वक्त श्वेता की सैलरी 3000 रुपये प्रति माह थी.

श्वेता बच्चन ने अपने जिंदगी के कई अनदेखे पहलू से पर्दा उठाते हुए बताया कि किस तरह वह अपने भाई अभिषेक बच्चन से पैसे उधार लिया करती थीं. वह आगे कहती हैं कि “मैं अभिषेक से ना सिर्फ कॉलेज बल्कि स्कूल में भी पैसे उधार लेती थी. मुझे खाना खरीदने के लिए हमेशा अभिषेक से पैसे उधार लेने पड़ते थे. अगर आप बोर्डिंग स्कूल में हो तब भी आप खाने के बिना तो नहीं रह सकते हो. मुझे कभी भी पैसों का मैनेजमेंट नहीं सिखाया गया था.”

श्वेता बच्चन ने बांधे बेटी नव्या की तारीफों के पुल-

श्वेता बच्चन अपनी बेटी नव्या के पॉडकास्ट पर उनकी सराहना करते हुए कहती हैं कि नव्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट बना कर अपने खर्चों का हिसाब रखती हैं. श्वेता ने आगे कहा कि वह कभी भी अपने खर्चों का हिसाब नहीं रखती हैं और वह कभी नहीं चाहती हैं कि इस मामले में नव्या उनके जैसी बनें.

नेतिजेंस ने किया श्वेता को ट्रोल –

हालांकि श्वेता बच्चन द्वारा उनकी सैलरी का खुलासा किए जाने के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ” बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकता हूं. अपने माता-पिता के 300 करोड़ के बंगले में रह कर 3000 रुपये में कभी भी गुजारा नहीं कर पाता.”

she’s so brave for this. I wouldn’t have survived on 3000rs while living in my parents’ 300cr bungalow https://t.co/4h46ZoDO69

— average thumri enjoyer enjoyer (@clayyytonbigsby) November 6, 2022