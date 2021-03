'Silence' Trailer: फिर नए केस को सॉल्व करते दिखे मनोज बाजपेयी, मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है फिल्म

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की अपकमिंग फिल्म ‘साइलेंस कैन यू हियर इट’ (Silence Can You Hear It) का ट्रेलर आज रिलीज किया जा चुका है. लोगों को फिल्म का ट्रेलर बेहद पसंद आ रहा है, इस वजह से रिलीज के साथ इस फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस फिल्म का प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर किया जाएगा. फिल्म का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है.‘साइलेंस कैन यू हेयर इट’ के ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म में दर्शकों को हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा. 26 मार्च को जी 5 पर प्रीमीयर हो रही इस फिल्म में मनोज बाजपेयी पुलिस के रोल में इन्वेस्टिगेटिव मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते दिख रहे हैं. जी5 प्लेटफॉर्म के रिलीज ट्रेलर में दर्शकों को मार-धाड़ एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्म की झलक देखने को मिल रही है. ट्रेलर की में दिखता है कि मनोज बाजपेयी अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम के साथ एक महिला के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में पता लगाने में जुटे हुए हैं. अबन भरूचा के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा प्राची देसाई और अर्जुन माथुर जैसे उम्दा कलाकारों की एक्टिंग दर्शकों को देखने को मिलेगी.जी स्टूडियोज इस फिल्म के निर्माता है. इस टीजर ने दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी के फैंस को थोड़ी उम्मीद दी है क्योंकि मनोज के फैंस थोड़े निराश चल रहे हैं. फैंस को मनोज की सुपरहिट वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2’ के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन यह अभी तक जारी नहीं किया गया है. पहले 12 फरवरी को रिलीज किया जाना था, लेकिन किसी वजह से अभी टाल दिया गया है.