Ankit Tiwari का दिल्ली के 5 स्टार होटल पर फूटा गुस्सा, बोले- 'बेटी को रात भर भूखा रखा, लड़ने पर...'

मुंबईः सेलेब्स की जिंदगी अक्सर आम लोगों को बहुत शानदार और बेहतर लगती है. क्योंकि, इनकी जिंदगी में आराम से लेकर पैसे, फेम सब होता है. तभी तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वह इनकी तरह जिंदगी जी सकें. लेकिन, सेलेब्स (Bollywood Celebs) की जिंदगी उतनी भी कूल नहीं होती, जितनी आपको लगती है. इन्हें भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार सेलेब्स अपने साथ हुई बदतमीजी का जिक्र सोशल मीडिया पर कर चुके हैं. हाल ही में राहुल बोस (Rahul Bose) ने अपने साथ हुई एक अजीब घटना का जिक्र किया था. जहां उन्हें एक केला ऑर्डर करने पर हजारों का बिल भरना पड़ा और अब सिंगर अंकित तिवारी (Ankit Tiwari) ने एक 5 स्टार होटल में अपने साथ हुई बदसलूकी के बारे में बताया है.

अंकित तिवारी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में बेहद बुरे ढंग से व्यवहार किया गया. यही नहीं, होटल स्टाफ की लापरवाही के चलते उनकी बच्ची को रात भर भूखा रहना पड़ा. वीडियो में अंकित तिवारी ने बताया कि वह दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक फाइव स्टार होटल में ठहरे थे. वह कनॉट प्लेस स्थित रॉयल प्लाजा होटल में ठहरे थे.

लेकिन, ना तो इस होटल में खाने की व्यवस्था थी और ना ही पानी की. रात डेढ़ बजे होटल के पास खाने के लिए कुछ नहीं था. वीडियो में उन्होंने लिखा कि उनका परिवार होटल में हॉस्टेज की तरह महसूस कर रहा था. अंकित ने बताया कि खाना ऑर्डर किए 4 घंटे हो गए, लेकिन ना तो खाने की कोई व्यवस्था थी और ना ही पानी की.

“HOTEL ROYAL PLAZA, NEW DELHI” Feeling like hostage with family…Pathetic experience.5 star hotel me na pani hai,food order kiye 4 ghante ho chuke hain…Outside food allowed nahi hai so no second option…Kuch bolo to staff bouncers ki dhamki de raha hai. pic.twitter.com/ewsN0HaP1c

