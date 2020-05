संगीतकार जोड़ी साजिद-वाजिद के वाजिद खान का निधन, सलमान को दिए सुपरहिट गाने

Sad News: Noted singer Sonu Nigam just confirmed to me that music composer Wajid Khan of Sajid-Wajid passed away a short while back. He was suffering from Covid 19. — Faridoon Shahryar (@iFaridoon) May 31, 2020



Devastated with the news of the passing away of my brother Wajid of Sajid -Wajid fame. May Allah give strength to the family 🙏

Safe travels bro @wajidkhan7 you’ve gone too soon. It’s a huge loss to our fraternity. I’m shocked & broken .



Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un



This is shocking news!!!! Unbelievable! Wajid khan gone......

What is happening!

Prayers for the departed soul!

No this cannot be true!! Shocking to know that music composer #WajidKhan of Sajid-Wajid passed away a short while back. He was suffering from #COVID19 pic.twitter.com/ITdNUcYVmt

Wajid’s last message to me was last November when I invited him for my 40th birthday. He messaged me he was recovering from a surgery and wished me the best for #Marjaavaan Post that we didn’t get a chance to speak again 💔 Say what is in your heart to your loved ones. Don’t wait

My Brother Wajid left us.

सलमान खान (Salman Khan) को पार्टनर, दबंग, वांटेड जैसी फिल्मों में सुपरडुपर हिट गीत देने वाली संगीतकार जोड़ी साजिद-वाजिद (Sajid Wajid) के वाजिद खान (Wajid Khan) का 42 साल की उम्र में रविवार रात निधन हो गया है. वाजिद ने बतौर सिंगर सलमान खान के लिए 'हमका पीनी है', 'मेरा ही जलवा' समेत कई हिट गाने भी गाए हैं. वाजिद को रविवार को ही मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बीते कुछ सालों से वो किडनी की समस्या से जूझ रहे थे. रविवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी उसके बाद उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया. लेकिन रविवार रात उनका निधन हो गया है.वाजिद के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है. संगीतकार और सिंगर उनके निधन को करारा झटका मान रहे हैं. सोनू निगम, सलीम मरर्चेंट, मालिनी अवस्‍थी, सलिल अरुणकुमार संड समेत कई बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों उनके निधन पर शोक जताया है.‌ट्विटर पर कई लोगों का कहना है कि उनका निधन कोविड 19 की वजह से हुई है. साजिद-वाजिद को उनके हिट म्यूजिक के चलते पूरे देश में अलग पहचान बनाई थी. दोनों ने "दबंग 3, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, पागलपंती, सत्यमेव जयते, जुड़वा 2, फ्रीकी अली, क्या कूल हैं हम 3, सिंह इज ब्लिंग, डॉली की डोली, तेवर, दावत ए इश्क, बुलेट राजा, मैं तेरा हीरो, हीरोपंती, दबंग 2, सन ऑफ सरदार, कमाल धमाल मालामाल, एक था टाइगर, तेरी मेरी कहानी, राउड़ी राठौर, हाउसफुल 2, नो प्रॉब्लम, दबंग, वीर, वांटेड, वेलकम, पार्टनर, तेरे नाम, हम तुम्हारे हैं सनम, हैलो ब्रदर, प्यार किया तो डरना क्या" जैसी फिल्मों में कई सुपरहिट गाने दिए.ये जोड़ी सलमान खान के लिए हमेशा से हिट गाने देती रही. बाद में वाजिद ने खुद सलमान के लिए गाने शुरू कर दिया था. उनमें 'पांडे जी सीटी, फेविकोल से, माशाल्लाह, हमका पीनी है, हुड हुड दबंग, जलवा, तोसे प्यार करते हैं", जैसे गाने शामिल हैं.