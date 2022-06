KK के निधन से शोक में बॉलीवुड, सिंगर्स-एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के गम से लोग अभी उबरे भी नहीं हैं कि बॉलीवुड के जाने-माने सिंगर केके (KK) यानी कृष्ण कुमार कन्नाथ (Krishnakumar Kunnath) के निधन की खबर ने एक बार फिर लोगों की आंखों को नम कर दिया. केके ने कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के बाद अंतिम सांस ली है. केके के निधन की खबर से फैंस के साथ-साथ सिंगर्स और बॉलीवुड एक्टर्स शोक में हैं. सोशल मीडिया पर बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स दुख व्यक्त कर केके को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

मशहूर सिंगर केके (KK) का कोलकाता में निधन 31 मई का रात में हुआ. जानकारी के मुताबिक, एक कॉन्सर्ट के दौरान उनकी तबीयत बिगडी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. आधी रात को मिली इस दुखद खबर के बाद फैंस ही नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री भी शोक में है. अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar), अजय देवगन (Ajay Devgn), मीका सिंह (Mika Singh), जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal), सलीम मर्चेंट (Salim Merchant), अदनान सामी (Adnan Sami) , राहुल वैद्य ( Rahul Vaidya) , रश्मि देसाई (Rashami Desai) समेत कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर दुख जाहिर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

अक्षय कुमार ने देर रात ही इस खबर के बाद ट्वीट किया. उन्होंने लिखा- ‘केके के दुखद निधन के बारे में जानकर बेहद दुखी और स्तब्ध हूं’. वॉट आ लॉस! ओम शांति.

अजय देवगन ने ट्वीट किया केके के निधन पर कुछ इस तरह शोक जताया. उन्होंने लिखा, ‘यह बहुत अशुभ लगता है. लाइव परफॉर्मेंस के ठीक बाद केके के निधन की खबर भयानक है. उन्होंने उन फिल्मों के लिए गाया, जिनसे मैं जुड़ा था, इसलिए उनका जाना बहुत अधिक व्यक्तिगत लगता है. RIP #KrishnakumarKunnath. उनके परिवार के लिए प्रार्थना और संवेदना.’

संगीतकार सलीम मर्चेंट ने केके के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की और दुख जाहिर करते हुए लिखा- ‘मेरे भाई केके मैं स्तब्ध हूं और टूट गया हूं… तुम्हारा अचानक हमें छोड़कर जाना…तुमने हमेशा दिल से गाया है भाई… आखिर दिन तक…’ इसके साथ उन्होंने दिल टूटने वाली इमोजी भी शेयर की है.

वहीं, शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के ट्विटर हैंडल से भी सिंगर केके को श्रद्धांजलि दी गई है. KKR के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा है- ‘हम रहें या ना रहें, याद आएंगे ये पल… कोलकाता से शॉकिंग न्यूज…रेस्ट इन पीस केके.’

यहां देखिए किसने कैसे दी केके को श्रद्धांजलि

Yet another shocking and heartbreaking news.. the most talented and the down to earth singer @kk_singer_live sadly passed away today. Oh God what is happening? May God bless his soul and he rest in eternal peace. Still in complete shock 🙏🏼 pic.twitter.com/yS5ENjZ53v

— King Mika Singh (@MikaSingh) May 31, 2022