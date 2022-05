दर्शकों के बीच आखिरी बार परफॉर्म करते KK का Last Video हुआ Viral, गाया 'हम रहें न रहें कल...'

Singer Krishnakumar Kunnath Lats Video: ‘यारों दोस्‍ती बड़ी ही हसीन है…’ , ‘कल हम रहे न रहें कल..’ जैसे हजारों द‍िल को छू देने वाले गाने अपने चाहने वालों को देने वाले मशहूर सिंगर केके (KK) का कोलकाता में निधन हो गया है. केके दो द‍िन के अपने कॉन्सर्ट के ल‍िए कोलकाता में थे. सोमवार को परफॉर्म करने के बाद मंगलवार को जब वह फ‍िर से परफॉर्म कर रहे थे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. अस्‍पताल में उन्‍हें मृत घोषित कर दिया है. ऐसे में केके की परफॉर्मेंस का वह आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ज‍िसमें वह लोगों के सामने पूरे जोश के साथ प्रस्‍तुति देते हुए नजर आ रहे हैं.

53 साल के गायक केके के न‍िधन की खबर से पूरे बॉलीवुड में शोक पसर गया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गायक के आकस्‍म‍िक न‍िधन पर अपना शोक जताया है. वहीं बॉलीवुड में अक्षय कुमार से लेकर नील न‍ित‍िन मुकेश तक कई सेलीब्र‍िटीज इस घटना पर स्‍तब्‍ध हैं. हर कोई इस घटना से हैरान है.

अपने इस आखिरी परफॉर्मेंस के वीड‍ियो में केके दर्शकों से खचाखच भरे हॉल में परफॉर्म करते और उनकी गायकी पर झूमते दर्शक साफ देखे जा सकते हैं. आप भी देख‍िए ये वीड‍ियो.

What a tragedy!

One of the finest singers is no more. Video of #KK last performance in Kolkata. #RIPKK #RIP pic.twitter.com/6plLyoEV3t

