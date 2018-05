Dear @MumbaiPolice I have received a threatening notice from the Madariya Sufi Foundation to remove my music video Tori Surat from all communication mediums. They claim that the video is vulgar,will flare communal tensions.I need to know whom to write in my response to at ur end

The Sufi Madariya foundation has also called me a ‘regular offender’ & says that they find another five year old Video of me singing a Sufiana Kalam - Piya Se Naina on coke studio insulting Islam because I’m ‘dressed exposing my body’ & playing westernised music. @MumbaiPolice

The Madariya foundation along with the agreement of the Nizamuddin Dargah have an issue with the description of my Tori Surat music video, “earthy incarnations of the feminine Divine” & with “a sleeveless dress and body exposing dancers”. Basically with everything woman & free.

Headed to the police station in my neighbourhood to sort out this matter. Thank you @MumbaiPolice for calling me & giving direction.

सिंगर सोना महापात्रा अपने नए म्यूजिक वीडियो को लेकर मुश्किल में आ गई हैं. सोना को इस म्यूजिक वीडियो के चलते धमकियां मिल रही हैं. सोना महापात्रा ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए दी. सोमवार को इस मामले को लेकर सोना ने कई ट्वीट किए और बताया है कि उन्हें मदियार सूफी फाउंडेशन की तरफ से अपने ​लेटेस्ट सिंगल तोरी सूरत...को लेकर धमकियां मिल रही हैं. तोरी सूरत...सोना के लेटेस्ट प्रोजेक्ट लाल परी मस्तानी का हिस्सा है. म्यूजिक वीडियो का सूफी गाना अमीर खुसरो का लिखा हुआ है, जिसे उन्होंने उस वक्त निजामुद्दीन आॅलिया के लिए लिखा था.ये सूफी गीत 13वीं शताब्दी में लिखा गया था. म्यूजिक वीडियो में इसे सोना महापात्रा ने गाया है और संगीत राम संपत ने दिया है.अपने ट्वीट में सोना ने मुंबई पुलिस को इस बारे में इंफॉर्म किया है कि उन्हें लगातार मदियार सूफी फाउंडेशन से धमकियां मिल रही हैं. सोना माहपात्र ने मुंबई पुलिस को संबोधित करते हुए कई ट्वीट किए हैं. इन ट्वीट्स में गायिका ने पुलिस को बताया है कि उनके नए सिंगल के लिए उन्हें लगातार धमिकयां मिल रही हैं.अपने पहले ट्वीट में सोना ने लिखा, 'डियर मुंबई पुलिस मुझे मदारिया सूफी फाउंडेशन की तरफ से धमकी भरा नोटिस मिला है. फाउंडेशन ने मुझसे मेरे म्यूजिक वीडियो तोरी सूरत को हर जगह से हटाने के लिए कहा है. फाउंडेशन का कहना है कि मेरा वीडियो अश्लील है और इससे साम्प्रदा​यिक सौहार्द बिगड़ सकता है. मैं जानना चाहती हूं कि मुझे इसके लिए आपके विभाग में से किसे पत्र लिखना चाहिए.'दूसरे ट्वीट में सोना ने लिखा है, 'मदियार सूफी फाउंडेशन ने मुझे रेगुलर आॅफेंडर बताया है और कहा है कि उन्हें मेरा एक पांच साल पुराना वीडियो मिला है, जिसमें मैं सूफियाना कलाम पिया से नैना...गा रही हूं. ये गाना मैंने कोक स्टूडियो में गाया था. फाउंडेशन का कहना है कि इस वीडियो में भी मैं इस्लाम धर्म का अपमान कर रही हूं क्योंकि, मेरी ड्रेस पूरी तरह से मेरे शरीर को नहीं ढंक रही और ये गाना वेस्टर्न म्यूजिक के साथ गाया जा रहा है.'सोना के इन ट्वीट्स पर मुंबई पुलिस ने जवाब दिया. इसके जानकारी भी सोना महापात्र ने ट्वीट करके दी. उन्होंने लिखा, 'इस मामले को सॉल्व करने के लिए अपने घर के करीबी पुलिस स्टेशन जा रही हूं. थैंक्यू मुंबई पुलिस..मुझे कॉल करने और जानकारी देने के लिए.'बता दें कि सोना अपने नए प्रोजेक्ट लाल परी मस्तानी के तहत हर महीने एक गाना और वीडियो लॉन्च कर रही हैं. सोना साल के अंत तक इस प्रोजेक्ट के तहत गाने और वीडियो पोस्ट करेंगी.इसी म्यूजिक वीडियो की वजह से सोना महापात्रा का धमकियां मिल रही हैं.ये भी पढ़ें- खुल गया प्रियंका चोपड़ा के 'मंगलसूत्र' का राज