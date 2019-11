Hi @IndiGo6E, Hulk is 6E, this was not so 6E. You broke the unbreakable.#Indigo pic.twitter.com/8x4lVzBlqH

— Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) November 3, 2019

Aam aadmi ka bag tutta to @IndiGo6E Replying bhi nhi deta!

— Rehanhaider (@IAMREHAN62) November 3, 2019



Indigo sucks sonakshi can afford new bags for every trip but the middleclass cannot and they keep forgetting and damage the bags sale cheapsters !

— sambit manna (@UneesBeesikkis) November 3, 2019



Rajjo agar bol rahi hai to we all agree ... Jokes apart, the way these people handle our lauguage is already a big concern ... Whether it's @IndiGo6E or others ...

— Rajdeep Sarkar (@rajdeep_sarkar) November 3, 2019



This happens every time with me when I travel via @IndiGo6E, they are so careless and i think they throw the luggage while transporting

— Abhishek Bajaj (@AbhisekBajaj) November 3, 2019



Its not the quality of the trolleys i believe but the way these airlines people handle the luggage, has faced similar issue with my AT luggage, there should be a policy of refunding the damage caused by airlines, it should be fair both ways.

— saheli sarkar (@saheli0406) November 3, 2019

इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) से यात्रा के दौरान सोनाक्ष सिन्‍हा (Sonakshi Sinha) का बैग काफी टूट-फूट गया. ऐसे में सोनाक्षी ने ट्विटर पर अपने इस बैग की हालत दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जो आते ही वायरल हो गया है. सोनाक्षी अपने इस वीडियो में इंडिगो एयरलाइन पर अपना बैग तोड़कर देने का आरोल लगा रही हैं. कई यूजर भी सोनाक्षी की बात से सहमत होते नजर आ रहे हैं.सोनाक्षी ने एक वीडियो को शेयर किया है, जिसमें वह कहते हुए नजर आ रही हैं, 'आज मैं इंडिगो से यात्रा कर रही थी. मैंने बिलकुल सही सलामत बैग के साथ यात्रा शुरू की और अब मैं एक ऐसे बैग के साथ हूं जिसका हैंडल नंबर 1 पूरी तरह टूटा हुआ है, हैंडल नंबर 2 भी पूरी तरह टूटा है और ये पहिया भी गायब है. थैंक्‍यू इंडिगो. सॉरी सैमसोनाइट, यहां तक कि आप भी इंडिगो से नहीं बच सके.’ सोनाक्षी के इस वीडियो के बाद इंडिगो ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और उनसे माफी मांगी.सोनाक्षी के इस वीडियो पर कई और लोगों का गुस्‍सा इस एयरलाइंस पर फूटा है. कुछ यूजर्स का कहना है कि क्‍योंकि यह बैग सोनाक्षी का था, इसलिए कंपनी ने रिप्‍लाई भी किया, लेकिन अगर कोई आम आदमी होता तो उसे रिप्‍लाई भी नहीं मिलता.बता दें कि सोनाक्षी सलमान खान और जैकलीन फर्नांडीज के साथ द-बैंग टूर के लिए कल रात हैदराबाद में थीं. वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान के साथ 'दबंग 3' में नजर आने वाली हैं. हाल ही में वह सैफ अली खान की फिल्‍म 'लाल कप्‍तान' में भी नजर आई थीं.