प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म 'आदिपुरुष' में हुई एक और हसीना की एंट्री!

प्रभास (Prabhas),कृति सेनन (Kriti Sanon) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘आदिपुरुष’ (Adipurush) अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होने वाली है. ओम राउत (Om Raut) के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म को काफी बड़े बजट के साथ बनाया जा रहा है. फिल्म की जब से घोषणा हुई है, तब से यह फिल्म किसी न किसी वजह से खबरों बनी हुई है. इसी फिल्म को लेकर एक और खबर सामने आई है. इस फिल्म में जन्नत ‘फेम’ सोनल चौहान (Sonal Chauhan) की भी एंट्री होने वाली है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोनल इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाएंगी.

बता दें कि यह फिल्म रामायण पर आधारित हैं, जिसमें प्रभास भगवान राम की भूमिका निभाएंगे. सैफ अली खान रावण के अवतार में नजर आएंगे. कृति सेनन फिल्म में सीता का रोल प्ले करने वाली हैं. इन सभी के अलावा एक्टर सन्नी सिंह और वत्सल सेठ भी नजर आने वाले हैं. अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सोनल चौहान की भी एंट्री हो गई है.

फिल्म करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं सोनल चौहान

टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, ‘आदिपुरुष’ में एक नए कास्ट के रूप में शामिल होने की जानकारी खुद सोनल चौहान ने दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनल चौहान ने खुद फिल्म में अपनी एंट्री की पुष्टि की.

फिल्म में वह क्या रोल प्ले करने वाली हैं इसके बारें में सोनल ने कोई जानकारी नहीं दी हैं लेकिन उन्होंने कहा है, “हां, मैं आदिपुरुष का हिस्सा हूं और मैं इसे लेकर उत्साहित हूं. मैंने अब तक जिस तरह का काम किया है, उससे यह बहुत अलग दुनिया है. मुझे यकीन है कि दर्शक आदिपुरुष जैसी महान रचना का आनंद लेंगे.”

उफनता वीरता का सागर,

छलकती वात्सल्य की गागर।

जन्म हुआ प्रभु श्रीराम का,

झूमें नाचे हर जन घर नगर।।

Celebrating the victory of good over evil✨#ramnavmi #adipurush pic.twitter.com/Xbl1kOgZ7z

— Om Raut (@omraut) April 10, 2022