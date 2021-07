अनिल कपूर से करीब एक साल बाद मिलीं बेटी सोनम कपूर, रोक नहीं पाई आंसू- देखें Video

View this post on Instagram











बॉलीवुड (Bollywood) एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) करीब एक साल बाद भारत (India) लौट आई हैं. परिवार से मिलने को बेताब सोनम अपने पापा एक्टर अनिल कपूर को एयरपोर्ट पर देखकर भावुक (Sonam Kapoor breaks down after see Anil Kapoor) हो गईं. सोनम मंगलवार को ही लंदन (London) से मुंबई लौटी हैं. बेटी के आने की खुशी में पापा अनिल कपूर खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे. सोनम की एयरपोर्ट की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रही हैं, जिसमें सोनम अपने पापा को देखकर भावुक नजर आ रही हैं. सोनम के फैंस उनको देखकर खुश हैं तो कुछ लोग उनके प्रेग्नेंट होने के कयास भी लगा रहे हैं.सोनम कपूर (Sonam Kapoor) जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलीं, उन्होंने देखा कि पापा अनिल कपूर (Anil Kapoor) उन्हें खुद लेने पहुंचे हैं, ये देखकर वह खुद को रोक नहीं सकीं और पापा... पापा... कहने लगी. अपने पापा के करीब आते ही वह इमोशनल हो गईं और गले लगकर रोने लगीं. सोनम और अनिल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सोनम बड़े ही प्यार से अपने पापा को गले लगाती नजर आ रही हैं.सोनम कपूर का ये वीडियो मशहूर पैपराजी विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. सोनम इस दौरान स्कर्ट टाइप ग्रे और ब्लू प्रिंटेड ड्रेस में नजर आईं. इसके साथ ही उन्होंने ब्लू और रेड जैकेट कैरी किया हुआ था.सोनम के फैंस उनको देखकर खुश हैं तो कुछ लोग उनके प्रेग्नेंट होने के कयास भी लगा रहे हैं. एक यूजर ने सोनम के वीडियो पर कॉमेंट करते हुए लिखा, सोनम प्रेग्नेंट हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, सोनम प्रेग्नेंट दिखाई दे रही हैं.आपको बता दें कि सोनम पिछले कई महीने से पति आनंद आहूजा के साथ लंदन में रह रही थी. इसके पीछे की वजह कोरोना और उनके पति का बिजनेस दोनों ही था. सोशल मीडिया पर कई बार अपनी पोस्ट में वह शेयर करती थीं कि उन्हें अपने घर, परिवार और भारत की बेहद याद आ रही हैं.