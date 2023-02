सोशल मीडिया सेंसेशन बना बिहार का अमरजीत, गाना सुन बोले- सोनू सूद, 'एक बिहारी सौ पर भारी'

सोशल मीडिया (Social Media) वो प्लेटफॉर्म है, जहां लोग रातोंरात स्टार बन जाते हैं. कब किसकी किस्मत बदल जाए, ये कोई नहीं जानता. इसी उम्मीद में लोग सोशल मीडिया अपने इच्छा के अनुसार वीडियो या रील बनाकर शेयर भी करते हैं. कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो जाते हैं, तो कुछइस रेस में पीछे रह जाते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. उस शख्स का वीडियो देख बॉलीवुड के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद भी उसके टैलेंट के मुरीद हो गए.

बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अमरजीत जयकर इन दिनों चर्चाओं हैं. 90 के दशक के कई गानों को अमरजीत ने अपनी आवाज दी. बिहार के इस युवा का एक वीडियो सोनू सूद तक पहुंचा और उन्होंने एक्टर की किस्मत चमक गई. अमरजीत के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

वीडियो में अमरजीत बड़ी सादगी के साथ ‘दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे’ गाना गाते हुए वीडियो बना रहे हैं. इस वीडियो को बनाते वक्त उनको भी शायद नहीं पता होगा कि ये किस्मत को बदल देगा. ट्विटर पर अब कई लोग उनकी इस वीडियो को शेयर कर तारीफ कर रहे हैं.

अब उनकी गायकी और उनका आवाज करोडो दिलों कि जान बन गई है. बड़े से बड़े लोग उनके इस वीडियो को शेयर कर के तारीफ कर रहे हैं. साथ ही उनका पता और नंबर मांग रहे हैं. अमरजीत जयकर के इस वीडियो को अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 21 फरवरी को शेयर किया था. उन्होंने लिखा था कि, ‘ये कौन है? इनका नंबर दे दो कोई’.

Who is this guy ? Fabulous. Please send his contact no.

Thanks https://t.co/eMbPy8n38b

— Nitu Chandra Srivastava (@nituchandra) February 21, 2023