'यू टेक REST, लेट मी हैंडल द TEST'- सोनू सूद का TWEET वायरल

फोटो साभार: Sonu sood twitter

पिछले साल कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण जब मुंबई से प्रवासी मजदूर पलायन करने लगे तो उनमें से कई पैदल तो कुछ अपनी व्यवस्था से हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने लगे. ऐसी स्थिति में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) इन प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए. उसके बाद से आज तक वे जरूरतमंद लोगों की लगातार मदद करते आ रहे हैं. अब सोनू सूद फ्री में कोविड हेल्प (Free Covid Help) करने जा रहे हैं. इसकी जानकारी खुद एक्टर ने सोशल मीडिया पर दी है. सोनू सूद (Sonu Sood) ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, आप आराम करो, मुझे टेस्ट करने दो. HealWell24 और Krsnaa Diagnostics Pvt. Ltd. के साथ फ्री कोविड हेल्प की शुरुआत हो रही है. सोनू सूद ने एक टेम्पलेट शेयर किया है. इस पर पूरी जानकारी दी है. सोनू सूद ने जो फ्री कोविड हेल्प की शुरुआत की है. इसके अंतगर्त आपकी घर बैठे मदद की जाएगी. आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, इसके लिए ट्रोल फ्री नंबर दिया गया है. इसके अलावा आप कोविड टेस्ट भी करा सकते हैं.बताते चलें कि सोनू सूद ने शनिवार को एक टेलिग्राम ऐप लॉन्च किया जिसके माध्यम से वे देश भर में जरूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल में बेड, मेडिसिन्स और ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे. शनिवार को उन्होंने ट्वीट कर देशवासियों से सोनू सूद कोविड फोर्स ज्वाइन करने की अपील की. उन्होंने लिखा है, 'अब पूरा देश साथ आएगा. जुड़िए मेरे साथ Telegram चैनल पे 'India Fights With Covid' पर हाथ से हाथ मिलाएँगे .. देश को बचाएँगे.'सोनू सूद हर दिन लोगों की मदद कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने नागपुरी की एक कोरोना संक्रमित लड़की के लिए एयर एंबुलेंस की व्यवस्था कराई थी. इस लड़की के फेफड़े वायरस से 85 से 90 फीसदी तक प्रभावित हो गए थे. सोनू सूद इस लड़की को नागपुर से एयरलिफ्ट कराकर हैदराबाद पहुंचाया और उसके बाद अपोलो अस्पताल में भर्ती करा दिया.