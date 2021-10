Sooryavanshi Release Date: अक्षय कुमार इस दिवाली करेंगे BOX OFFICE पर धमाका, 5 नवंबर को रिलीज होगी 'सूर्यवंशी'

बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की जिस फिल्म का फैंस पिछले डेढ़ साल से इंतजार कर रहे हैं आखिर उस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है. रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की फिल्म ‘सूर्यवंशी (Sooryavanshi)’ इस दिवाली 5 नवंबर पर बॉक्स ऑफिस में धमाका मचाने वाली है. अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी घोषणा की है.

रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘सूर्यवंशी (Sooryavanshi)’ में अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह का तिगड़ी साथ नजर आने वाली है. ये फिल्म रोहित शेट्टी की फ्रेंचाइजी सिंघम सीरीज की यह चौथी फ‍िल्‍म है.

अक्षय कुमार ने ये गुड न्यूज फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की. एक खास वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, ‘इंटरवल हुआ खत्म, अब शो का समय! सूर्यवंशी इस दिवाली 5 नवंबर को आपके नजदीकी सिनेमाघर में रिलीज हो रही है. आओ हमारे साथ जश्न मनाएं. #बैकटूसिनेमा’

Interval hua khatam, now it’s showtime! #Sooryavanshi releasing this Diwali, 5th November at a cinema near you. Come celebrate with us. #BackToCinemas pic.twitter.com/JF2QE80Efp

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 15, 2021