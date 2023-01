श्रीदेवी की बेटियां हीं नहीं...बहन भी किसी हीरोइन से नहीं कम, एक्ट्रेस को कामयाब बनाने के लिए करती थीं ये काम

मुंबई: श्रीदेवी (Sridevi) खूबसूरती और अभिनय का बेजोड़ संगम थीं. श्रीदेवी जब पर्दे पर डांस करती तो दर्शक दिल थाम कर, सांसें रोक कर स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखते रहते थे. ‘नगीना’, ‘चांदनी’, ‘मिस्टर इंडिया’ जैसी तमाम हिट फिल्में देने वाली श्रीदेवी आज भले ही दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. साउथ की रहने वाली इस एक्ट्रेस की बेटियों जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) और खुशी कपूर (Khushi Kapoor) समेत कपूर फैमिली के तमाम लोगों को फैंस जानते हैं लेकिन उनकी प्यारी छोटी बहन श्रीलता (Srilata) के बारे में कम लोग ही जानते हैं. श्रीलता की फोटो देख फैंस हैरान रह गए हैं. चलिए आपको बताते हैं दोनों बहनों के प्यार का किस्सा.

बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार कहलाने वाली श्रीदेवी ने मात्र 4 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था. कहते हैं फिल्मों में कामा करने की वजह से पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई थी. श्रीदेवी फिल्म की शूटिंग में बहुत बिजी रहती थीं. उनकी छोटी बहन श्रीलता अक्सर सेट पर आतीं और अपनी बहन का खास ख्याल रखती थीं.

श्रीदेवी-श्रीलता की तस्वीर देख हैरान हैं फैंस

श्रीदेवी और श्रीलता छोटी-बड़ी बहनें थीं लेकिन दोनों दोस्त भी थीं. कहते हैं कि श्रीदेवी की सफलता में श्रीलता का खास योगदान रहा. करीब 30 साल तक श्रीलता अपनी बहन के साथ-साथ हर कदम पर मौजूद रहीं. शादी के बाद श्रीदेवी अपनी बहन को बहुत मिस करती थीं. श्रीदेवी के साथ श्रीलता के फोटोज कई फैंस सोशल साइट पर मौजूद हैं. इस तस्वीर में देखिए बेहद मासूम सी नजर आने वाली श्रीलता किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहीं.

@SrideviBKapoor with her younger Sister #Srilata A Very Rare one plz RT if u liked 🙂 pic.twitter.com/NwonJ9Welc

