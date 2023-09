SRK Jawan Movie Review LIVE: फैंस ने धमाकेदार अंदाज में किया 'Jawan' का स्वागत, मॉर्निंग शो में भी उमड़ी फैंस की भीड़.. भरे हुए हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो

मुंबई के गेयटी गैलेक्सी में ‘जवान’ का स्वागत 6 बजे, ढोल-नगाड़ों के साथ किया गया. सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के फैंस का उत्साह छाया हुआ है. Jawan को लेकर शाहरुख खान के फैंस का एक्साइटमेंट देखने के बाद उम्मीद जताई जा रही हैं कि फिल्म पहले ही दिन कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

The wait is over, and the excitement is through the roof! King Khan, we’re ready for your blockbuster tsunami! 🌊🎥👏 @iamsrk @RedChilliesEnt @Atlee_dir #JawanTsunami #Jawan #JawanFirstDayFirstShow #ShahRukhKhan pic.twitter.com/W2ZkiW1mxv

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) September 7, 2023