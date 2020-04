29 साल पहले इन बॉलीवुड स्टार्स के साथ स्क्रीन पर नजर आए थे सोनम कपूर और टाइगर श्रॉफ

View this post on Instagram



1990s Super stars together at My short film shoot of ‘pyar ki Ganga bahe 1991’ on communal harmony. Jackie anil with tiger n Sonam in arms👍 ⁦‪ ⁦‪@BeingSalmanKhan‬⁩ ⁦‪@aamir_khan‬⁩ ⁦‪@govindaahuja21‬⁩ ⁦‪@bindasbhidu‬⁩ ⁦‪@AnilKapoor‬⁩ ⁦‪@iTIGERSHROFF‬⁩