Director and film maker Sudhir Mishra caned by Mumbai police ⁦@CPMumbaiPolice⁩ pic.twitter.com/qOXjTPf7na — CA PP Jain (@pppjain) March 30, 2020



I am quite amused that people think I would take a beating without reacting . Every tall white haired guy is not me . What shocks me is that the glee of the troll brigade . How sick ! Whoever that coward who takes a beating like that , it ain’t me , sickos ! Get a life ! https://t.co/c7XtLffzwA

— Sudhir Mishra (@IAmSudhirMishra) March 30, 2020



अबे , किसी से ऐसे मार खा सकता हूं क्या ? हर लम्बा सफ़ेद बाल वाला सुधीर मिश्रा है क्या ? ( वैसे , बाई थे वे , ज़्यादा गोरा है ,पीछे बाल पूरे हैं , मोटा है ,और चाल में लचक नहीं है ) भक्त खुश हैं वो तो समझ में आया , जो पसंद करते हैं वो अपुन का style नहीं पहचानते https://t.co/FMju7KIf9v

— Sudhir Mishra (@IAmSudhirMishra) March 30, 2020



I cannot be wrong in these matters so I would react . By the way till date I’ve never had a problem with the police . Never ! So Mr Pai , I am sorry to disappoint you but that fat long john wearing fair guy with full hair at the back ain’t me . https://t.co/yK4p3ymTIT

— Sudhir Mishra (@IAmSudhirMishra) March 30, 2020



Look at the joy of these people spreading a blatantly wrong video ? Do you have think I should sue the lot of them ? These half blind morons with shit in their brains who can’t zoom into a picture? https://t.co/TQCIUYFXAp

— Sudhir Mishra (@IAmSudhirMishra) March 30, 2020

सोशल मीडिया पर एक शख्‍स का वीडियो जमकर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसकी पिटाई पुलिस कर रही है. लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान घर से बाहर निकलते इस व्‍यक्ति को कई लोगों ने बॉलीवुड निर्देशक सुधीर मिश्रा (Sudhir Mishra) बता दिया है. जिसके बाद इसे सुधीर मिश्रा की प‍िटाई का वीडियो (Sudhir Mishra Viral Video) बताकर ही शेयर किया जा रहा है. दावा है कि इस शख्‍स ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्‍टेंसिंग (Social Distancing) का नियम तोड़ा है और इसीलिए इसकी पिटाई हो रही है. ऐसे में अब निर्देशक सुधीर मिश्रा ने खुद आगे आकर इस वायरल होते वीडियो की सच्‍चाई बताई और अपनी नाराजगी भी जताई है.वीडियो में नजर आ रहा शख्‍स एक शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स के बाहर खड़ा नजर आ रहा है, जिसके बाहर लाइन लगी हुई है और इस लाइन को खुद पुलिस मैनेज कर रही है. पीली टी-शर्ट में खड़े इस आदमी के बाल लंबे और सफेद हैं और इसीलिए कई लोग इसे राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार विजेता निर्देशक सुधीर मिश्रा का वीडियो कह रहे हैं. जब ये आदमी पुलिस की बात नहीं सुनता है और लाइन में नहीं लगता है तो पुलिस उसे मारती हैं.वायरल होते इस वीडियो पर अब खुद सुधीर मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. निर्देशक सुधीर मिश्रा ने कुछ घंटे पहले एक ट्वीट कर लिखा, 'मैं ये जानकर हैरान हूं कि लोग ये सोच रहे हैं कि पुलिस द्वारा पिट रहा ये शख्‍स मैं हूं. हर लंबा और सफेद बाल वाला शख्‍स मैं नहीं हो सकता हूं. मैं सबसे ज्‍यादा दंग हूं कि ट्रोल ब्रिगेड इसपर कितनी खुश हो रही है. ये कितनी बीमार मानसिकता है. ये भीड़ कोई भी हो जो किसी की पिटाई को इस तरह ले रही है, मैं नहीं हूं, बेवकूफों. किसी आदमी के पिटने का वीडियो ये कितनी खुशी से शेयर कर रहे हैं. तुमने सोचा भी होगा कि मैं तुममे से कितनों पर कानूनी मुकद्दमा कर सकता हूं. ये आधे दिमाग के बेवकूफ लोग जिनके दिमाग में गंद भरा है, वो एक वीडियो जूम करके भी नहीं देख सकते?'सुधीर मिश्रा ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि जो शख्‍स इस वीडियो में नजर आ रहा है वह थोड़ा मोटा और गोरा है जबकि वह फिट और सांवले हैं.बता दें कि इस समय देशभर में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है. देश में फैले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश की सरकार कोशिश कर रही है. दुनियाभर में कोरोना वायरस के पीड़‍ितो की संध्‍या 7 लाख से पार हो गई है, जबकि दुनियाभर में 33,000 लोग इस बीमारी से मर चुके हैं.