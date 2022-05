सुनील शेट्टी बोले, 'आजतक नहीं खाया तंबाकू, लोग कहते हैं 60 के हो गए पर जवान दिखते हो'

बॉलीवुड के ‘अन्ना’ यानी सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) वो स्टार हैं, जिनका नाम स्टेट फॉरवर्ड बोलने वालों में गिना जाता है. कुछ दिनों पहले ही तंबाकू का ब्रांड प्रमोट करने के लिए अजय देवगन (Ajay Devgn), अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था. एक ट्विटर यूजर ने सड़क किनारे लगे पान मसाले के होर्डिंग की तस्वीर खींचकर तीनों स्टार को टैग किया, लेकिन गलती ये हो गई कि यूजर ने सुनील शेट्टी को टैग कर उन्हें ‘गुटखा किंग’ कह दिया. बस फिर क्या था एक्टर ने ट्विटर पर ही यूजर को अपने चश्मा ठीक कराने की सलाह दे डाली. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने आजतक कभी भी न तो तंबाकू खाया है और न ही शराब का सेवन (Suniel Shetty never had tobacco or alcohol) किया है.

सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) ने हाल ही में खुलासा किया और उन्होंने आज तक तंबाकू और शराब को हाथ तक नहीं लगाया है. बॉलीवुड के ‘अन्ना’ ने कहा कि वह कई अन्य चीजों से भी परहेज करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह संत हैं.

विज्ञापनों से बचने की है जरूरत

एक इवेंट में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक ​​तंबाकू की बात है, मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं लिया. लोग कहते हैं मैं 60 साल का हूं, लेकिन मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ, यही वजह है. लोग शराब भी पीते हैं, शायद मुझसे ज्यादा जिए. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि तंबाकू और शराब बिकती है, इसलिए उन्हें विज्ञापन की जरूरत होती है लेकिन मुझे लगता है, हममें से जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उन्हें भी विज्ञापन से बचना चाहिए.

सुनील शेट्टी बोले- मैं भगवान या संत नहीं हूं

सुनील शेट्टी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं इससे दूर रहता हूं. अन्ना ने कहा कि इसका ये मतलब बिलकुल नहीं है कि मैं संत हूं. मैं न भगवान हूं, न संत, मुझमें भी कमियां हैं. इसलिए मुझे टिप्पणी करना पसंद नहीं है.

