कोरोना का खौफ! विदेश में फिल्मों की शूटिंग को लेकर सुनील शेट्टी कह गए ये बात

View this post on Instagram



What’s your best way to utilize your time during Lockdown? Use your mobile, shoot a film and participate in the #FTCShorts Challenge. This is your chance to WIN BIG @bodyfirst_india @corporatecollars @drdayal.foundation @dozeehealth @flexstone_inc @ftctalent @gmmodular #GreatWhite @gt20canada @aalimhakim @irasvajewellery @justmenindia @kashishindia @kohinoorelectronicsofficial @myboosterofficial @pandpentertainmentllp #RDriveMobility @rhouseinteriors @rookiesjeans @spectalive @theskinstory_official @sportobuddy @deccaleaptechnologies @truerevo #COVID19 #covidindia #coronavirus #CoronaFighters #CoronavirusLockdown #Lockdown2 #lockdown #LockdownExtended #StaySafeStayHealthy #StayHomeStaySafe