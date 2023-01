असल जीवन में भी रियल हीरो हैं सनी देओल, पेट्रोल पंप पर अकेले की थी बदमाशों की धुनाई, दिलचस्प है किस्सा

मुंबई. सनी देओल की अपकमिंग फिल्म ‘गदर-2’ का पहला लुक (Sunny Deol First Look From Gadar 2) जारी कर दिया गया है. डायरेक्टर अनिल शर्मा (Anil Sharma) की फिल्म गदर-2 में सनी देओल दमदार एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं. पोस्टर में सनी देओल बैलगाड़ी का पहिया लिए घातक लुक में दिख रहे हैं.

सनी देओल और अमीषा पटेल (Amisha Patel) स्टारर यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज की जाएगी. फिल्मों में ताबड़तोड़ एक्शन करने वाले सनी देओल असल जिंदगी में भी किसी हीरो से कम नहीं है. फिल्मों में आने से पहले ही सनी देओल अपने कॉलेज के समय भी लड़ाई-झगड़े करते रहते थे. फिल्मों में आने से पहले ही सनी देओल ने एक बार पेट्रोल पंप पर 4 लड़कों की अकेले ही धुनाई कर दी थी. इसका किस्सा बॉबी देओल (Bobby Deol) ने खुद सुनाया था.

यह है किस्सा

सनी देओल अपने भाई बॉबी देओल के साथ कपिल शर्मा (kapil sharma) के शो पर पहुंचे थे. यहां बॉबी देओल ने अपने कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाए. साथ ही सनी देओल भी फिल्मों में आने से पहले कॉलेज में कितनी लड़ाई करते थे इसका भी खुलासा किया. बॉबी देओल ने बताया कि भैया (सनी देओल) फिल्मों में आने से पहले ही असल जिंदगी में भी एक्शन हीरो हुआ करते थे.

कॉलेज के दिनों का जिक्र करते हुए बॉबी देओल ने बताया कि भैया बेताब (sunny deol betaab) फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान मैं भैया और उनके दोस्तों के साथ जा रहा था. रास्ते में हम गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पर रुके. यहां भैया की किसी से लड़ाई हो गई. भैया ने यहां अकेले की 4 लोगों की धुनाई कर दी. भैया का कोई भी दोस्त गाड़ी से नहीं उतरा. बॉबी देओल ने बताया कि मैंने कभी लड़ाई नहीं की और ही कॉलेज में भैया और पापा के नाम की धौंस जमाई. लेकिन भैया अपने कॉलेज के समय भी काफी लड़ाई-झगड़ा किया करते थे.

गदर-2 में दिखेगा सनी देओल का घातक रूप

2 दशकों बाद फिर से तारा सिंह एक्शन के मोड में नजर आ रहा है. साल 2001 में आई फिल्म गदर ने थियेटर्स में खूब धमाल मचाया था. साथ ही सनी देओल के एक्शन को आज भी याद किया जाता है. इस फिल्म के डायलॉग भी सुपरहिट हुए थे. अब सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का पहला लुक रिलीज कर दिया गया है. अब सनी देओल बैलगाड़ी का पहिया हाथ में थामे तबाही के रास्ते निकल पड़े हैं. फिल्म के पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है. ट्विटर पर गदर-2 ट्रेंड करती रही.

Tags: Bobby Deol, Bollywood news, Dharmendra, Sunny deol