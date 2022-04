सनी लियोनी ने 16 करोड़ के कीमत वाले घर पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- कौन परवाह करता है, कोई घर पर कितना खर्च करता है?

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) फिल्मों के साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं. फिल्मों के साथ वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं. पिछले साल वह मुंबई की एक आलीशान सोसायटी (Sunny Leone New House) में परिवार के साथ शिफ्ट हुईं. सनी लियोनी जब अपने नए घर में शिफ्ट हुईं तो खबरें आईं कि एक्ट्रेस ने वो अपार्टमेंट करीब 16 करोड़ रुपये में खरीदा है. घर की कीमत जब सामने आई तो सनी चुप नहीं रह सकीं और सामने आकर झूठी खबरों (Sunny Leone on false reports about 16 crore worth of her house) पर अपना गु्स्सा जाहिर किया.

सनी लियोनी (Sunny Leone) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने पति और बच्चों के साथ ज्यादा समय भारत में ही गुजारती हैं. सनी ने जब अपने नए अपार्टमेंट की कीमत को लेकर खबरें देखीं तो वह चौंक गईं. इन खबरों पर उन्होंने चु्प्पी तोड़ी (Sunny Leone on false reports about 16 crore worth of her house) और कहा कि मुझे लगता है कि ये मीडिया का काम है कि चीजों को दूसरों के सामने रखने से पहले उन्हें वैरिफाई अच्छे से कर लें.

लोग तंग करने के लिए बहुत वाहियात चीजें निकाल लाते हैं: सनी

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में सनी ने कहा, अब किसे फर्क पड़ रहा है कि कौन अपने घर के लिए कितने रुपये खर्च कर रहा है? उन्होंने कहा कि कई बार लोग तंग करने के लिए बहुत वाहियात चीजें निकाल लाते हैं.

बेकार की खबरों से फर्क नहीं पड़ता

जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि वह ऐसी झूठी व्यक्तिगत कहानियों से कैसे निपटती हैं? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. हां उस दिन मुझे फर्क जरूर पड़ेगा, जब मेरे बच्चों के बारे में कुछ गलत है या ऐसा कुछ होगा, जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है. सनी ने कहा कि जिंदगी के इस पड़ाव पर मुझे अब चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है.

परिवार की खुशियां सबसे ज्यादा जरूरी

सनी ने कहा अगर परिवार को घर पसंद आता है तो फिर कुछ मायने नहीं रखता. अपने बच्चों के खातिर मां-बाप बहुत कुछ करते हैं, हमने भी किया और ऐसा करके हम बहुत खुश हैं.

