सुशांत सिंह राजपूत ने देखे थे 50 सपने, पूरे कर पाए थे सिर्फ 11, अधूरे रह गए 39 सपने

नई दिल्ली. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) आज भले ही हमारे साथ न हों, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है. आज यानी 14 जून को सुशांत के निधन के पूरे एक साल हो चुके हैं. सुशांत युवा दिलों की धड़कन थे, यवाओं के बीच उनकी अच्छी खासी पहचान थी. सुशांत एक मात्र ऐसे कलाकार थे, जो सोशल मीडिया पर अपने फैंस को रिप्लाई सभी किया करते थे और यही वजह थी कि वह युवाओं के काफी करीब रहा करते थे.



सुशांत बहुत ही कम समय में इस दुनिया को अलविदा कह गए. वह महज 34 साल के थे, जब उन्होंने पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई वाले घर में फांसी लगाकर कर अपनी जान दे दी थी. बता दें, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुल 50 सपने देखे थे, लेकिन वह उनमें से सिर्फ 11 सपने ही पूरे कर पाए और 39 सपने उनके अधूरे रह गए. उन्होंने खुद अपने 50 सपनों के बारे में ट्विटर पर जानकारी दी थी. तो आइए, जानते उनके 50 सपनों के बारे में...



इन 50 सपनों में वो कौन-कौन से 11 सपने सुशांत पूरे कर पाए थे-



dreams, dreams...What an overwhelming feeling. Thank you Delhi Technological University (my DCE:) for having me there and help make my dream come true.Lots and lots of love.Dream 12/50Plan a day trip to My Alma Mater. #livingmydreams #lovingmydreams pic.twitter.com/nJemzuoERD