सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहन श्वेता ने रखा गायत्री मंत्र जाप, 9 घंटों तक चलेगी पूजा

View this post on Instagram

‪Let’s All come together to Pray for SUSHANT 🙏❤️🙏 Feel free to register: ‬ ‪https://www.prayforsushant.com‬ ‪#GayatriMantra4SSR Gayatri Mantra helps in purification. Let’s all pray that the negativity is destroyed and God bestows us with the courage to fight for the right! #Warriors4SSR #JusticeForSSR #FaithInCBI #GlobalPrayers4SSR GLOBAL PRAYER FOR SUSHANT SINGH RAJPUT Samuhik 108 Gayatri Mantra Jaap world wide Date – 22 August 2020 Time – 11:00 AM EST, 8 AM PST, 8:30 PM IST