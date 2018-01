Really excited !! Shoot for one of my favourite, #AbhishekChaubey’s Film starts today in chambal. #RonnieScrewvala #BajpayeeManoj #bhumipednekar #RanvirShorey #AshutoshRana #MaheshBalraj

A post shared by Sushant Singh Rajput (@sushantsinghrajput) on Jan 18, 2018 at 12:13am PST