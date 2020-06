Sushant Singh Rajput के निधन के बाद दीपिका पादुकोण ने ऐसा क्या कह दिया? सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

How shameless this woman is. All she always does is preach abt depression and wn someone in her circle was suffering, she & her friends didn't give a damn. But she'll use this opportunity to promote her org. Bloody hypocrite. #SushantSinghRajput #DeepikaPadukone https://t.co/6EYFSnDZuP — Skribent✍️ (@prashh07) June 15, 2020



#DeepikaPadukone always amaze me with her PR!! There were quote "#DeepikaPadukone and her overe enthusiastic PR" !! She could make any topic about herself!! But on ground level she is 0!! ...she just making money and mockery of #depression

— nani (@smrtnancy) June 14, 2020



Here comes another #deepikapadukone ...making use of a celebrity suicide...for self promotion or a western pop psychology promotion...the underlying message is ...if you talk about suicide or depression ..you will make someone suicidal or depressed... https://t.co/KzjGn5LH3t

— उच्छिष्ट चण्डाली-अ.त्रयी (@AnvikshikiTrayi) June 14, 2020



I came across few tweets blaming #DeepikaPadukone. Shut your shitty mouth guys. She is the first person to spoke about mental health and depression. Gave so many interviews. Opened LIVE LOVE LAUGH foundation. Helping many people who are dealing with Depression. #DeepikaPadukone

— Ramya1494💕💕 (@Ramya1494) June 15, 2020

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने रविवार को आत्महत्या (Suicide) कर ली. उनका शव मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला. महज 34 साल की उम्र में उनकी आत्महत्या की खबर किसी भयावह सपने की तरह मालूम हो रही है. कोई भी उनके द्वारा उठाए इस कदम पर भरोसा नहीं कर पा रहा है. जहां एक तरफ फैंस अपने सवालों का जवाब ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड से जुड़े सेलेब्रिटीज सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख जाहिर कर रहे हैं लेकिन इस बीच एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) जबरदस्त सुर्खियों में आ गई हैं. वो अपने एक पोस्ट की वजह से सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों के निशाने पर आ गई हैं.दरअसल, हुआ कुछ ऐसा कि दीपिका पादुकोण ने सुशांत के निधन के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में सुशांत के लिए ना तो कोई श्रद्धांजलि थी और ना ही उनका नाम. दीपिका का ये पोस्ट मेंटल हेल्थ को लेकर था. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा- 'एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने मेंटल इलनेस जैसी परेशानी को खुद झेला है, मैं लोगों तक पहुंचने की बात पर जितना जोर डालूं उतना कम है. बात करें, संवाद करें, जाहिर करें और मदद मांगें. याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसमें आपके साथ हैं और सबसे जरूरी ये बात याद रखनी है कि उम्मीद बाकी है.'इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर लोग दीपिका पादुकोण पर नाराज होते दिख रहे हैं. एक यूजर ने दीपिका के इस पोस्ट को लेकर कहा कि इस मौके पर भी उन्होंने अपने बारे में बात करनी थी, अपने एनजीओ का प्रमोशन करना था?.जहां एक तरफ कई लोगों ने दीपिका के इस पोस्ट पर नाराजगी जाहिर की है. वहीं कई लोग उनके सपोर्ट में भी आए है, उन्होंने दीपिका की कई हुई बातों की गंभीरता को समझते हुए उनकी तारीफ की है और उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों की बातों का बकवास बताया है.