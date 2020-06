सुशांत की मौत के बाद करण जौहर और आलिया भट्ट पर उठे सवाल, लोगों ने सोशल मीडिया पर सुनाई खरी-खोटी

Cut the crap Karan. Read enough over the years about you and your gang laughing and gossiping about him behind his back and the blinds spread, oof another level of cringe. I hope you feel a tad bit guilty and remorseful. If you do, then good for you. — waizee (@ruhaandastur) June 14, 2020



Hey everyone, we got a hypocrite here. He and alia mocked him for being a TV actor. Alia is a symbol of nepotism and Karan the promoter. Bollywood is filled with selfish people who care for others only after they die. Glad i have stopped watching their movies.#SushantSingh pic.twitter.com/7KK7ZlzfuQ

— Aman Shrivastav (@A_M_A_N_26) June 14, 2020



Lets cut the bullshit, now that he’s no more he finally fits in to every friend group in bollywood. Suddenly EVERYONE cared for him. Only if he wasnt treated like an outsider his whole career...

— ✨ (@astshrest) June 14, 2020



Didn't you and @karanjohar mocked him on koffee with karan for being a TV actor???

— Yaru Juneja (@YaruJuneja) June 14, 2020



Jab zinda tha to shows me jake majak udati thi aur ab yaha formality kr rahi hai....sharam aane ko hona tujhe struggle krne ki garaj nhi padi na 😡😡😡

— ßachchan (@Mass_Bachchan) June 14, 2020



I hope you read itpic.twitter.com/ehX5giI3Ed

— #HinduLivesMatter "ecosystem banao" (@dharmic_indian) June 14, 2020

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) सभी को सदमा देकर इस दुनिया को अलविदा कह गए. उन्होंने अपने घर के एक कमरे में कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या (Suicide) कर ली थी. इस खबर के बाद हर कोई इस सोच में है कि आखिर सुशांत ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा? ऐसी क्या परेशानी या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली? यही सारे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों के पोस्ट में दिखाई दे रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर करण जौहर (Karan Johar) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के साथ-साथ भी जबरदस्त ट्रेंड कर रही हैं. करण और आलिया पर लोगों ने सवाल उठाते हुए उन्हें खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिया है.दरअसल, हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही करण जौहर और आलिया भट्ट ने सुशांत के निधन पर सोशल मीडिया के जरिये शोक व्यक्त किया, लोगों ने उन्हें एक पुराने वीडियो की याद दिलानी शुरू कर दी. इस वीडियो में लोगों ने आलिया और करण पर सुशांत का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है.जब करण ने ट्वीट करके बताया कि ये खबर उनके लिए किस कदर दिल तोड़ देने वाली है तो लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया. किसी ने उन्हें 'Hypocrite' कहा, तो किसी ने उन्हें Nepotism का प्रमोटर. वहीं उन्हें याद भी दिलाया कि किस तरह उन्होंने आलिया के साथ मिलकर सुशांत का मजाक उड़ाया था.करण जौहर के ट्वीट पर मिल रहे लोगों के रिप्लाई में आपको गुस्सा साफ नजर आ रहा होगा. इसी तरह आलिया के ट्वीट पर भी लोगों ने जमकर खरी-खोटी सुना डाली.आलिया भट्ट के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लोगों ने ये भी कहा कि अचानक लोगों को सुशांत की इतन परवाह होने लगी है, लेकिन अब तक इंडस्ट्री से जुड़े हर बड़े नाम ने उन्हें सिर्फ आउटसाइडर की तरह ही ट्रीट किया है.लोगों के आलिया भट्ट को भी करण जौहर के चौट शो के उस एपिसोड की याद दिलाई जिसमें उन्होंने सुशांत का मजाक उड़ाया था. सुशांत के निधन के बाद लोगों का ये गुस्सा एक सवाल है कि आखिरी एक शानदार पर्सनैलिटी और बेहद टैलेंटेड एक्टर ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया क्यों?ये भी पढ़ें- सुशांत सिंह राजपूत की मौत से घर में मातम, खबर सुनकर बेहोश हुए पिता