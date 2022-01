सुष्मिता सेन ने ब्रेकअप के बाद गोद लिया तीसरा बच्चा! पहली बार बेटे के साथ आईं नजर, लोग कर रहे हैं तारीफ

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने जीवन में वो किया, जिसने कई बार लोगों को प्रेरित किया. बिना शादी के दो बेटियों को गोद लेकर उन्होंने मिसाल कायम की. पहले साल 2000 में और फिर साल 2010 में बेटी रिनी और बेटी अलीशा को गोद लिया. अब सुष्मिता ने तीसरे बच्चे को गोद (Sushmita Sen adopts third child) लिया है. सुष्मिता सेन की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हैं, जिसमें वह अपने तीसरे बच्चे के (Sushmita Sen introduces her son to the paparazzi) साथ नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के इस नए कदम की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सुष्मिता सेन ने बेटे को कराया इंट्रोड्यूज

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) ने हालांकि बेटे को गोद लेने के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन वीडियो में वह पैपराजी के बेटे को इंट्रोड्यूज (Sushmita Sen introduces her son to the paparazzi) करा रही हैं. वीडियो में वो कह रही हैं, ‘माई गॉड सन आलसो कम.’ यलो टीशर्ट, ब्लू जीन्स और रेड मास्क में मासूम से बच्चे को देख सुष्मिता सेन काफी खुश दिख रही हैं.

रिनी और अलीशा के साथ दिखा नन्हा मेहमान

वीडियो में देख सकते हैं कि कैमरे को देखते ही ये छोटा बच्चा कैमरे की तरफ हरत भरी निगाहों से देख रहा है. इस दौरान सुष्मिता की दोनों बेटियां रिनी और अलीशा भी साथ दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो देख फैंस एक बार फिर से सुष्मिता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि इसलिए वो खास हैं और उनकी ये उदा उन्हें लोगों से अलग करती है.

फैंस कर रहे हैं तारीफ

सुष्मिता की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या सच में उन्होंने तीसरा बच्चा गोद लिया है. एक यूजर ने लिखा- ‘सारी अभिनेत्रियों एक तरफ और सुष्मिता सेन और उनकी सुपर मजबूत वूमेन पर्सनालिटी एक तरफ’. एक अन्य ने लिखा- ‘यह महिला बिल्कुल अलग स्तर पर है! उसे इतना प्यार और सम्मान. आज की दुनिया में इनके जैसे जमीन से जुड़े लोगों को खोजना मुश्किल है!’ एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘माशाअल्लाह सबको प्रेरणा लेनी चाहिए…. और अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहिए…खूबसूरत आत्मा.’ फैंस सोशल मीडिया पर प्यार बरसा रहे हैं.

सुष्मिता सेन को बच्चों से है काफी लगाव

आपको बता दें कि सुष्मिता सेन को बच्चों से काफी लगाव है और यह प्यार उनकी रियल लाइफ में नजर भी आता है. इससे पहले तक दो बच्चों को पैरंटिंग सुष्मिता सेन ने अकेले की है और उन्हें शानदार परवरिश दी है. सुष्मिता अक्सर सोशल मीडिया पर बेटियों के साथ अपना बॉन्ड भी शेयर करती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अपने ब्रेकअप की वजह से सुर्खियों में थीं.

