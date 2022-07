सुष्मिता सेन के पैरोडी अकाउंट को टैग करने की गलती कर बैठे ललित मोदी, लोग बोले- 'बहुत ज्यादा एक्साइटेड...'

बिजनेसमैन और आईपीएल के संस्थापक रहे ललित मोदी (Lalit Modi) इन दिनों चर्चा में हैं. उन्होंने हाल में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ डेट करने का खुलासा कर सबको हैरान कर दिया. ट्विटर पर लोगों ने भी साबित करने की कोशिश की दोनों काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे. लोगों ने पुराने ट्वीट से लेकर ललित और सुष्मिता से जुड़े हैशटैग तक सब कुछ खंगाल डाला. लोगों ने ललित के पुराने “रिप्लाई माय एसएमएस” ट्वीट को पाया और इसके मीम्स बनाए.

लेकिन ललित मोदी ने अपने ट्वीट में एक गलती कर दी, जिसका ध्यान यूजर्स ने उन्हें दिलाया. ललित मोदी ने अपनी डेटिंग की अनाउंसमेंट ट्वीट में सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के असली अकाउंट के बजाय पैरोडी अकाउंट को टैग किया था. ट्विटर यूजर्स ने ललित मोदी की इस गलती को प्वाइंट आउट किया और इस पर मीम भी बनाए.

ललित ने बाद में स्पष्ट किया कि दोनों एक-दूसरे को ‘सिर्फ डेट’ कर रहे थे और एक दिन शादी भी होगी. हंगामे के बीच, सुष्मिता सेन ने ललित मोदी की घोषणा के बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी. सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटियों के साथ एक तस्वीर पोस्ट की, और लिखा, “मैं एक खुशहाल जगह पर हूं!!! नॉट मैरिड… नो रिंग्स…बिना शर्त प्यार से घिरी !! पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया.”

You hv tagged Parody Sushmita

Or is that you left original and joined this one now? pic.twitter.com/M6Jt9tzDm2

सुष्मिता सेन ने आगे लिखा, “अब वापस जीवन और काम पर!! मेरी खुशी को हमेशा शेयर करने के लिए धन्यवाद … और जो नहीं करते हैं उनके लिए… मैं आप लोगों से प्यार करती हूं!!!” इसके साथ उन्होंने अपने कैप्शन में कई दिल वाले इमोजी भी शामिल किए.

He is behaving like a college kid who got into relationship for the first time and can’t hold the excitement and wants to tell every single person he meets that he has a GF But let’s be happy for them, it’s their lives..

— The Insane Times (@kj_916) July 15, 2022