स्वरा भास्कर रोक नहीं पाईं अपनी हंसी.. जब जूही चावला की अर्जी पर सुनवाई के समय शख्स ने गाया गाना

मुंबई : बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर नहीं बल्कि 5 जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ दायर याचिका की वजह से सुर्खियों में हैं. रेडिएशन की वजह से होने वाले नुकसान को लेकर चर्चा हो ही रही थी कि एक मजेदार घटना की वजह से ये मामला सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है. दरअसल इस मामले की कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग के दौरान एक शख्स जूही की फिल्मों के फेमस गाना गाने लगा. जज के मना करने के बावजूद ‘मेरी बन्नों की आएगी बारात’, ‘घूंघट की आड़ से’ जैसे गाने गाता रहा. इसका वीडियो जब स्वरा भास्कर भास्कर (Swara Bhaskar)ने देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाईं और इसे ट्विटर पर शेयर कर दिया.



स्वरा भास्कर ने एक दो नहीं बल्कि कई ट्वीट किए. अपने ट्विटर पर हंसने वाली कई इमोजी लगा कर लिखा ‘मुझे इस देश से प्यार है !’. इसके ट्वीट के साथ एक यूजर का ट्वीट शेयर किया है. इसमें लिखा है ‘जूही चावला की 5 जी नेटवर्क को लेकर चल रहे वर्चुअल हियरिंग में एक शख्स शामिल हो गया और गाना गाने लगा- घूंघट की आड़ में दिलबर का. जब उसे हटा दिया गया तो फिर शामिल हो गया और गाने लगा ‘लाल होठो पे गोरी किसका नाम है !!’.



एक और ट्वीट करते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा 'हाहहाहाहाहाहाहाहा ! मैं इस देश को थोड़ा और अधिक प्यार करने लगी हूं !. इसके साथ ट्वीट टैग किया है जिसमें लिखा है 'वह फिर जुड़ गया और इस बार गाने लगा -मेरी बन्नों की आएगी बारात गाने लगा. जूही के वकील ने कहा- शायद ये इंसान 4 जी के रेडिएशन से पहले से ही परेशान है’.

इसके अलावा स्वरा वीडियो भी टैग किया है. इसके साथ लिखा 'OMG एक वीडियो भी है ! मैं बता नहीं सकती कि इसे देखते हुए मुझे कितना मजा आ रहा है !!!!



OMG there is a video! I cannot describe adequately the kinda joy I am experiencing watching this!!!!!!https://t.co/ecPVVIuWlM