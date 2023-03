विदाई के वक्त रोने लगीं स्वरा भास्कर, वीडियो देख लोगों ने उड़ाया मजाक, बोले- 'लिव इन में रहने वाले रोते नहीं'

मुंबई. स्वरा भास्कर (Swara Bhasker Wedding) की शादी पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद से शादी की. उन्होंने दिल्ली में ही फहाद अहमद से शादी की. शादी की तस्वीरें और वीडियो खुद स्वरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जो काफी तेजी से वायरल हुईं. लेकिन जिस वीडियो ने सबका ध्यान खींचा, वो है उनकी विदाई का वीडियो. इस वीडियो को उनकी एक दोस्त ने ट्विटर पर शेयर किया है. इस वीडियो में उन्हें गुलाबी लहंगे में देखा जा सकता है. विदाई के दौरान उनकी आंखों से छलक उठे.

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) को उनकी मां समेत कई लोग घेरे खड़े हैं. फहाद उनके पीछे खड़े हैं. विदाई के दौरान एक शख्स एक विदाई गीत पेपर में देख कर पढ़ रहा है. इसे सुनते-सुनते स्वरा रोती हुईं नजर आ रही हैं. स्वरा के साथ वहां मौजूद उनकी मां की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं. जबकि कुछ लोग उनकी वीडियो बना रहे हैं.

स्वरा भास्कर के इस वीडियो को शेयर करते हुए उनकी दोस्त ने दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, “बेस्टी स्वरा भास्कर की विदाई पर विदा करते हुए. हम सभी के लिए इमोशन से भरा पल रहा. टफ गाई, ईशान भास्कर उर्फ अबू इसकी एक वजह है. जबकि सी. उदय भास्कर (स्वरा के पिता) ने इस मौके पर मौजूद नहीं रहने का फैसला किया. मुबा को खासतौर पर शुक्रिया.”

Seeing off bestie @ReallySwara on her vidai, an emotionally charged and overwhelming moment for all of us…tough guy, Ishan Bhaskar a.k.a. Abu, in shades for a reason 😎 and the gruff Commodore @theUdayB chose to remain out of frame. Special thanks to Muba. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/uYv8OTs27m

— Sinjini (@sinjini_m) March 18, 2023