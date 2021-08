छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट वैवाहिक बलात्कार मामले पर फैसला सुनकर गुस्साईं तापसी पन्नू, कहा- 'यही सुनना बाकी था बस'

मुंबई: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने पति पर पत्नी के रेप मामले में एक बड़ा फैसला दिया है. मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है. हालांकि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. लोग इस फैसले को एक गलत फैसला बता रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने भी इस फैसले से नाराजगी जताई है.

किसी भी सामाजिक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय लोगों के सामने रखने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) को कोर्ट का ये फैसला गवारा नहीं है. उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी जताई है. अब तापसी पन्नू का ट्वीट वायरल हो गया है. उन्होंने इस न्यूज का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, ‘अब बस ये ही सुनना बाकी था.’

वहीं तापसी पन्नू के अलावा सिंगर सोना मोहापात्रा (sona mohapatra) भी इस फैसले से सहमत नहीं हैं. उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए नाराजगी जताई है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘इस भारत को पढ़कर मुझे जो बीमारी महसूस हो रही है. वह किसी भी चीज से परे है जिसके बारे में मैं लिख सकती हूं.’

The sickness I feel reading this #India , is beyond anything I can write here. https://t.co/uUm7l9bzxM

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) August 26, 2021