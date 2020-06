प्रवासी मजदूरों की हालत देखकर दुखी हुईं एक्ट्रेस तापसी पन्नू, सुनाई इमोशनल कविता

View this post on Instagram



A series of pictures that probably will never leave our mind. The lines that will echo in our head for a long time. This pandemic was worse than just a viral infection for India. हमारे दिल से , आपके दिल तक, उन हज़ारों दिलों के लिए जो शायद हम सब ने तोड़े हैं । #Pravaasi #CovidInIndia