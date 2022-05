आयुष्मान खुराना की Anek का ट्रेलर देख इंप्रेस हुईं तापसी पन्नू,अनुभव सिन्हा की जमकर की तारीफ

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) अपनी एक्टिंग से हमेशा ही दर्शकों को इंप्रेस करने में कामयाब रहे हैं. अब उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म ‘अनेक’ (Anek Trailer) के ट्रेलर से सिने प्रेमियों और फिल्म समीक्षकों को प्रभावित करने में कामयाबी हासिल की है. अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है. ‘अनेक’ (Anek) उत्तर पूर्व भारत के सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है. आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म के ट्रेलर पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी प्रतिक्रिया दी है.

ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए, पन्नू ने अनुभव सिन्हा और आयुष्मान खुराना की खूब तारीफ की है. उन्होंने ट्रेलर से एक डायलॉग ट्वीट किया, “सिर्फ इंडियन कैसा होता है आदमी?” जिंदाबाद अनुभव सिन्हा, आयुष्मान खुराना. अनेक ट्रेलर.” तापसी पन्नू ने अनुभव सिन्हा के साथ थप्पड़ और मुल्क जैसी पिछली सामाजिक-राजनीतिक ड्रामा में साथ काम किया है.

‘अनेक’ देश में जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की कहानी है. जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है. गुरुवार को जारी किए गए ट्रेलर में आयुष्मान जोशुआ नाम के एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे उत्तर पूर्व भारत में एक मिशन पर भेजा जाता है. उनका काम क्षेत्र में अलगाववादियों द्वारा पेश किए जा रहे खतरों को बेअसर करना है.

“Sirf Indian kaise hota hai aadmi !!??”

What a solid punch in the gut this one sounds like !!!

Zindabad @anubhavsinha @ayushmannk 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #anektrailer https://t.co/6SCpQB3Krn

— taapsee pannu (@taapsee) May 5, 2022