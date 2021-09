'रश्मि रॉकेट' में तापसी की बॉडी देख यूजर्स ने किया ट्रोल, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) बॉलीवुड की सबसे दमदार एक्ट्रेस में से एक हैं. वो अपनी एक्टिंग के अलावा अपनी स्ट्रॉन्ग ऑपिनियन के लिए भी जानी जाती हैं. ट्विटर पर भी किसी को जवाब देना हो या अपनी बात रखनी हो तो वो पूरी तत्परता से अपनी सोच को इस प्लेटफॉर्म पर रखती हैं. तापसी के पास अभी कई फिल्में हैं. कुछ दिनों पहले उनकी फिल्म ‘रश्मि रॉकेट’ का ट्रेलर रिलीज हुआ था. इस फिल्म में तापसी पन्नू एथलीट का किरदार निभा रही हैं. इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है ताकि उनकी बॉडी एथलीट जैसी लगे.

हालांकि, ट्रेलर आते ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करने की भी कोशिश की. लोगों ने उनकी बॉडी का मजाक उड़ाते हुए ट्रांसजेंडर और मर्द कहा. अब तापसी इन ट्रोलर्स और मजाक उड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है. दरअसल, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ट्रोलर्स के कमेंट्स के स्क्रीनशॉट हैं.

इसमें कमेंट में मर्द वाली बॉडी सिर्फ तापसी की हो सकती है, वो ट्रांसजेंडर है जैसे कमेंट किए गए हैं. एक यूजर ने लिखा- ‘आदमी जैसी लग रही हो. कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक यूजर को जवाब दिया था. यूजर ने उनकी उस तस्वीर पर कमेंट किया था जिसमें वह कैमरे की तरफ पीठ करके खड़ी हैं और वह एथलेटिक बॉडी फ्लॉन्ट कर रही हैं.’

Heartfelt thank you

From yours Truly.

But there are many women who actually hear this daily for no fault of theirs.

An ode to all the athletes who give their sweat and blood to the sport and their nation and still get to hear this. #RashmiRocket #AbUdneKaTimeAaGayaHai pic.twitter.com/ASTJ2UdkZc

— taapsee pannu (@taapsee) September 24, 2021