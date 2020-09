So this isn’t his case he says.So she was neither a gold digger, nor murderer but she consumed/transferred drugs. Toh yeh case jiska bhi tha usko mubarak ho. Coz Sushant ko toh nahi but un logo ko pakka justice mil gaya hoga. Mubarak Ho 👏🏼 https://t.co/OBX5KYZ0ya — taapsee pannu (@taapsee) September 8, 2020

Correction. She wasn’t consuming. Financing and procuring for Sushant. So in that case if he was alive he would’ve been put behind bars too ? Oh no. She must’ve forced the drugs onto him. Sushant must’ve been force fed marijuana. Yes that’s what it is exactly. We did it guys 🙌🏼 https://t.co/6f8l7DncuI — taapsee pannu (@taapsee) September 8, 2020

Ye faminist he to kangana ke bare me kaha gayi he ye.. bolti kyu banth he uski .. — Yashramanuj 🇮🇳 (@yashramanuj_1) September 9, 2020

Aree yr tum bhi chale jao rhea kai saath jail pakao mat — Rashi (@rashiben98812) September 8, 2020

Aaj Swara, Tapsee, Sonam in sabko gehra Depression hoga. Hope Dr Deepika's team is ready with Quotes & Dr Ranveer is ready with Pudiya to cure them. — Mohil Malhotra🇮🇳मोहिल मल्होत्रा (@TheMohil8) September 8, 2020

Wow exactly wow! Everyone around SSR was buying drugs for him & he was the drug lord making hit films year after year, visiting NASA for projects, working on edu apps & investing in organic farming while his चेले & so called gf was procuring drugs for the drug enthusiast.Right? — Nyna M (@NynaM7) September 8, 2020

सुशांत सिंह राजपूत केस (SSR Case) में एनसीबी (NCB) ने जांच के बाद केस के मुख्स आरोपी और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को गिरफ्तार कर लिया है. रिया की गिरफ्तारी के बाद विद्या बालन से फरहान अख्तर तक सभी ने एक सुर में बॉलीवुड ने #justiceforRhea की बात की. वहीं, एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का समर्थन करते हुए सुशांत पर ही निशाना साधा. इतना ही नहीं उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह पर निशाना साधा. तापसी की प्रतिक्रिया देख, यूजर्स ने एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर जमकर क्लास लगा दी.एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने दो ट्वीट किए उन्होंने अपने पहले ट्वीट में सुशांत के पिता के वकील पर तंज करसे हुए कहा- इन्होंने (विकास सिंह) कहा कि यह इनका केस नहीं है. तो इसका मतलब यह है कि वह (रिया) लालची नहीं थी और न ही खूनी लेकिन वह ड्रग्स लेती थी और उसे इधर से उधर पहुंचाती थी. तो यह केस जिसका भी था उसको मुबारक हो. क्योंकि सुशांत को तो नहीं लेकिन उन लोगों को जरूर न्याय मिल गया होगा. मुबारक हो.अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने उन्होंने पिछले ट्वीट में एक करेक्शन किया. उन्होंने ट्वीट कर कहा- करेक्शन, वह (रिया) ड्रग्स नहीं लेती वह सिर्फ सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करती थी और इसके लिए पैसे देती थी तो इस केस में अगर सुशांत भी जीवित होता तो वह भी जेल में होता? ओह नहीं. उसने जरूर सुशांत को जबरदस्ती ड्रग्स दी होगी. सुशांत को मारिजुआना लेने के लिए मजबूर किया गया होगा. यही वास्तिवकता है. हमने कर दिखाया.तापसी के ये ट्वीट देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनपर जमकर भरसे. उन्होंने तापसी को सरेआम पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया.आपको बता दें कि अदालत ने रिया चक्रवर्ती ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. रिया के वकील ने रिया की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने वो खारिज कर दी.