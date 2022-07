VIDEO: तैमूर अली खान की मम्मी करीना कपूर ने दूसरे के बच्चों को लेकर दिया अजीबो-गरीब बयान, ट्रोल हो रही हैं बेबो

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं. करीना और सैफ अली खान के बच्चे तैमूर अली खान और जेह भी अपने मम्मी-पापा से कम सुर्खियों में नहीं रहते हैं. तैमूर को कैमरे में कैद करने के लिए पैपराजी भी लालायित रहते हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना अपनी अपकमिंग फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) का जमकर प्रमोशन कर रही हैं इसी बीच करीना कपूर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

दरअसल, करीना कपूर खान ने जूम से बात करते हुए कहा कि ‘लोग मुझसे कहते हैं कि पता है मैंने तैमूर के फोटोज देखे, उन्हें देख बहुत खुशी हुई. मुझे लोगों की ये बात अजीब लगती है, क्योंकि मैं दूसरों के बच्चों को नहीं देखती हूं और इससे मुझे खुशी नहीं मिलती हूं. मैं जैसी हूं, वैसी ही हूं’.

करीना का बयान यूजर्स को नहीं आया रास

करीना कपूर खान की ये बात कई सोशल मीडिया यूजर्स को हजम नहीं हुई और वे एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं. एक ने लिखा ‘ये कैसी औरत है,बच्चे तो किसी के भी हो, देखकर खुशी ही होती है लेकिन क्या ही कहें..य़े तो हीरोइन हैं’, दूसरे ने लिखा ‘ये स्टार किड्स हैं, इन्हें किसी के सुख-दुख से कोई मतलब नहीं’. एक ने तो फिल्म को लेकर ही संशय जताते हुए लिखा ‘कहीं लाल सिंह चड्ढा इसकी वजह से फ्लॉप ना हो जाए’. वहीं कुछ यूजर्स करीना के सपोर्ट में लिख रहे हैं ‘हम सिर्फ एक छोटी सी क्लिप से किसी को जज नहीं कर सकते’.

केआरके ने शेयर किया वीडियो

करीना के वीडियो को शेयर कर फिल्म समीक्षक कमाल आर खान ने लिखा ‘करीना कपूर खान बोलीं-मुझे समझ नहीं आता,मेरे बेटे को देखकर बेवकूफ लोग खुश क्यों हो जाते हैं. जबकि दूसरे बच्चों को देखकर मुझे खुशी नहीं होती. बहुत बढ़िया’

Kareena Kapoor khan said:- I can’t understand, why do idiot people get happy after seeing my son. While I don’t get happy upon seeing other poor children. Fair enough! pic.twitter.com/b5JDYk0VbK

— KRK (@kamaalrkhan) July 20, 2022