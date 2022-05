तारा सुतारिया ने सबके सामने निकाली अर्जुन कपूर की ग्रामर में गलती, एक्टर ने दिया यह जवाब

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने आज बड़े एक्साइटमेंट के साथ अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिस पर फैंस के अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले. लेकिन इससे पहले कि फैंस और भी अच्छे रिस्पॉन्स देते, एक्ट्रेस तारा सुतारिया (Tara Sutaria) ने अर्जुन कपूर की एक बड़ी गलती पर सबका ध्यान खींच लिया. तारा ने अर्जुन कपूर की पोस्ट पर लिखे कैप्शन में ग्रामर संबंधी गलती निकाल ली, साथ ही उसमें सुधार करने की सलाह भी दी. इस पर अर्जुन कपूर ने भी तारा को एक मजेदार रिप्लाई दिया.

दरअसल, अर्जुन कपूर ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नैनीताल से एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, “Sorting my weekend vibe at Nainital with @drewnealpt”. ड्रू नील अर्जुन कपूर के फिटनेस कोच हैं. देखने में अर्जुन कपूर का यह पोस्ट सामान्य लगता है, लेकिन इसमें एक गलती है, जो कि तारा ने पकड़ ली. तारा सुतारिया ने अर्जुन की इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देते हुए लिखा, “In* Nainital not at Nainital @arjunkapoor Arju yaaaaar.”

फिर हुआ ‘नहले पर दहला’

अब अर्जुन कपूर भी भला कहां चुप बैठने वाले थे. उन्होंने तुरंत तारा के इस कमेंट पर रिप्लाई दिया, “जब हम V2 (विलेन 2) का प्रमोशन करते हैं तो @tarasutaria आपके लिए मेरे लिए सभी सही कैप्शन लिखने का इंतजार नहीं कर सकती. बहुत जल्द मैं अपना अकाउंट आधिकारिक तौर पर आपको सौंप रहा हूं प्रोफेसर सुतारिया.” अर्जुन के इस रिप्लाई पर तारा ने भी रिस्पॉन्स देते हुए लिखा, “अर्जुन कपूर, जाहिर है कि आप मेरे सबसे बड़े फैन हैं, इसलिए मैं बाध्य हूं.” इसके बाद अर्जुन ने जवाब देते हुए लिखा, “वाह तारा वापस आ जाओ और हां… कोई आज मजाक के मूड में है.”

View this post on Instagram A post shared by Arjun Kapoor (@arjunkapoor)

‘एक विलेन रिटर्न्स’ में साथ होंगे अर्जुन और तारा

आपको बता दें कि अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया (Arjun Kapoor and Tara Sutaria) जल्द ही ‘एक विलेन रिटर्न्स (Ek Villain Returns)’ में साथ नजर आएंगे. मोहित सूरी द्वारा निर्देशित ‘एक विलेन रिटर्न्स’ साल 2014 की हिट फिल्म ‘एक विलेन’ का सीक्वल है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख थे. नई फिल्म में दिशा पटानी और जॉन अब्राहम भी होंगे और यह 29 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इसी के साथ, अर्जुन अगली बार ‘द लेडी किलर’ में भूमि पेडनेकर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखाई देंगे. अर्जुन ने हाल ही में बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म ‘इश्कजादे’ के रूप में दस साल पूरे किए. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, अर्जुन ने अपने फैंस के साथ-साथ ‘इश्कजादे’ टीम को भी धन्यवाद दिया.

