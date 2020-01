I don’t know what else to say about my grief, except for this, because this is what I seek to know about myself.

Teach your men to be nice.

Be brave and break societal conditioning. Be nice.

अर्जुन रेड्डी (Arjun Reddy) जैसी साउथ सिनेमा जगत की बड़ी फिल्‍मों में काम कर चुके तेलुगु एक्‍टर राहुल रामकृष्‍णा (Rahul Ramakrishna) ने अपनी जिंदगी से जुड़ा बड़ा खुलासा किया है. उन्‍होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि उनके साथ बचपन में रेप किया गया था. बता दें कि राहुल रामकृष्‍णा कई साउथ फिल्‍मों में बतौर एक्‍टर काम कर चुके हैं. उन्‍हें बेस्‍ट कॉमेडियन के लिए दो अवॉर्ड भी मिले हैं.राहुल रामकृष्‍णा ने 20 जनवरी को अपने ट्विटर पर लिखा, 'बचपन में मेरे साथ रेप हुआ था. मैं नहीं जानता कि मैं इस संबंध में अपने दुख के बारे में क्‍या कहूं. सिवाय इसके क्‍योंकि ये ऐसा है जिससे मैं खुद को जानना चाहता हूं. ये सब तकलीफ देने वाला है.'I was raped during childhood.इसके बाद एक्‍टर राहुल रामकृष्‍णा ने दूसरे ट्वीट में लिखा, 'मैं मेरे साथ हुए अपराध के साथ जी रहा हूं. यहां कहीं भी कोई न्‍याय नहीं है. सिर्फ पल भर का आराम है. अपने आदमियों को अच्‍छा बनने के लिए सिखाएं.'I live with the crime perpetrated upon me. There is never justice. Only momentary relief.राहुल रामकृष्‍णा ने इसके बाद एक और ट्वीट किया. इसमें उन्‍होंने लिखा, 'मेरा सहयोग करने के लिए आप सभी का धन्‍यवाद. आपके अच्‍छे शब्‍दों ने मेरा अन्‍य किसी भी चीज से अधिक सहयोग किया है.'Thank you all for the tremendous support. Your kind words have helped me more than anything else. I request all of you to closely guard your children and look out for sudden behaviour changes- they aren’t equipped with enough skills to communicate the horrors they survive.उन्‍होंने आगे लिखा, 'मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने बच्‍चों पर करीब से नजर रखें. उनके व्‍यवहार में आने वाले बदलावों को भी देखें.'